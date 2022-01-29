Как появляются деревни будущего и развивают там сельское хозяйство? Рассказываем на примере Витебской области
Новости Беларуси. Одной из тем в Послании Президента народу и Национальному собранию по традиции стало сельское хозяйство. Как будем его развивать? Пример, в частности, сценарий витебского региона – агропромышленные объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уделил внимание глава государства и людям села. Именно они отвечают за продовольственную безопасность как деревни, так и города, а поэтому и уровень жизни у тружеников должен соответствовать. И здесь особое внимание агрогородкам или так называемым деревням будущего, где производственная и социальная инфраструктуры на должном уровне. Но вместе с тем не упускает из вида Александр Лукашенко и глухие деревни.
Как дать им шанс на вторую жизнь? Тему продолжит Виктор Пралич.
Виктор Пралич, корреспондент:
Улица Газовиков в Мазолово одна из самых молодых. Дома здесь возводят с завидной периодичностью. Два года назад жилищный вопрос решили 12 семей. В перспективе построить шестиквартирный дом.
На соседней улице Механизаторов уже пятый год проживает молодая семья Сергея Рослевича. Дом получили от сельхозпредприятия. Работа – через дорогу.
Кстати, за эти годы успел вырасти и по карьере: из обычного ветврача в заместители. Ответственно относиться к работе – вот и весь секрет успеха.
Сергей Рослевич, заместитель директора сельскохозяйственного предприятия «Мазоловогаз»:
Приезжают из самого города и здесь работают. Молодежь тянется. Я считаю, если руководство нашего предприятия, области будет продвигать дальше и делать такие деревни будущего, то наше село будет только процветать и радовать нас.
Агрогородок Мазолово как раз и имеет статус деревни будущего. Это в первую очередь современное производство. Здесь сконцентрированы передовые технологии и, конечно же, развитая социальная инфраструктура: школа, детский сад, несколько магазинов, торговый центр.
Сергей Мелдерес, тракторист-машинист сельскохозяйственного предприятия «Мазоловогаз»:
Живи в свое удовольствие и работай. 14 февраля будет 11 лет, как сюда переехали. Вот эта улица – деревня будущего – строилась у меня на глазах.
А в этой деревне под названием Хомякова жизнь тоже когда-то кипела. Судя по всему, надежда на вторую попытку есть и у нее. За последний год здесь выкупили четыре бесхозных дома. Обветшалое жилье приводят в порядок. Даже развернуто строительство. А значит, перспективы есть. Чего не скажешь про совсем глухие деревни. И тут свои причины.
Людмила Гордецкая, управляющая делами Первомайского сельсовета:
Инфраструктура не соответствует, понимаете? То тому надо свет, то еще что-то надо. В основном люди едут туда, где город ближе, где асфальт ближе. Вот такие дома приобретают в тех деревнях. А дальние как-то не очень приобретаются.
На этом вопросе 28 января акцентировал внимание и Президент. В стране 22 тысячи свободных участков для строительства. Кадастровая стоимость одной сотки ниже 100 рублей. А ведь потенциал есть и у хуторов, у и деревенек – не стереться с лица земли, а получить новую жизнь.