Как появляются деревни будущего и развивают там сельское хозяйство? Рассказываем на примере Витебской области

Новости Беларуси. Одной из тем в Послании Президента народу и Национальному собранию по традиции стало сельское хозяйство. Как будем его развивать? Пример, в частности, сценарий витебского региона – агропромышленные объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уделил внимание глава государства и людям села. Именно они отвечают за продовольственную безопасность как деревни, так и города, а поэтому и уровень жизни у тружеников должен соответствовать. И здесь особое внимание агрогородкам или так называемым деревням будущего, где производственная и социальная инфраструктуры на должном уровне. Но вместе с тем не упускает из вида Александр Лукашенко и глухие деревни. Как дать им шанс на вторую жизнь? Тему продолжит Виктор Пралич.

Виктор Пралич, корреспондент:

Улица Газовиков в Мазолово одна из самых молодых. Дома здесь возводят с завидной периодичностью. Два года назад жилищный вопрос решили 12 семей. В перспективе построить шестиквартирный дом. На соседней улице Механизаторов уже пятый год проживает молодая семья Сергея Рослевича. Дом получили от сельхозпредприятия. Работа – через дорогу.

Кстати, за эти годы успел вырасти и по карьере: из обычного ветврача в заместители. Ответственно относиться к работе – вот и весь секрет успеха.

Сергей Рослевич, заместитель директора сельскохозяйственного предприятия «Мазоловогаз»:

Приезжают из самого города и здесь работают. Молодежь тянется. Я считаю, если руководство нашего предприятия, области будет продвигать дальше и делать такие деревни будущего, то наше село будет только процветать и радовать нас.

Агрогородок Мазолово как раз и имеет статус деревни будущего. Это в первую очередь современное производство. Здесь сконцентрированы передовые технологии и, конечно же, развитая социальная инфраструктура: школа, детский сад, несколько магазинов, торговый центр.

Сергей Мелдерес, тракторист-машинист сельскохозяйственного предприятия «Мазоловогаз»:

Живи в свое удовольствие и работай. 14 февраля будет 11 лет, как сюда переехали. Вот эта улица – деревня будущего – строилась у меня на глазах.

А в этой деревне под названием Хомякова жизнь тоже когда-то кипела. Судя по всему, надежда на вторую попытку есть и у нее. За последний год здесь выкупили четыре бесхозных дома. Обветшалое жилье приводят в порядок. Даже развернуто строительство. А значит, перспективы есть. Чего не скажешь про совсем глухие деревни. И тут свои причины.

Людмила Гордецкая, управляющая делами Первомайского сельсовета:

Инфраструктура не соответствует, понимаете? То тому надо свет, то еще что-то надо. В основном люди едут туда, где город ближе, где асфальт ближе. Вот такие дома приобретают в тех деревнях. А дальние как-то не очень приобретаются.