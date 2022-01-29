Лето будет жарким или дождливым? Узнаём погоду на ближайшие месяцы по февральским приметам

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 31 января в церковном календаре значится как день архиепископа Александрийского Афанасия Великого, рассказали в программе «Плюс-минус». Метель в Афанасьев день – к длительной зиме, оттепель – к неурожаю. Если 31 января солнце до полудня прячется за облаками – к ранней весне.
1 февраля почитается память Макария Великого. Если в этот день на небе ни облачка, то весна будет ранняя. Капель началась на Макара – весна наступит рано. Если на Макария метель, то весь февраль будет снежным и вьюжным.
2 февраля – Ефимов день. Ветреная погода в полдень предвещает дождливое лето. Если утром на небе появилось много облаков, а солнце на закате приобрело багряный оттенок, жди сильных метелей.
3 февраля – Максимов день. Если погода ясная – жди раннюю весну. Холодный и сухой день сулит жаркий август.
4 февраля – день Тимофея-полузимника. Выглянет в полуденные часы солнце – весна будет ранняя. Отпотели в мороз оконницы и рамы – жди потепления. Пустятся вверх по стеклу «снежные растения» – дальше морозы продолжатся, наклонятся их побеги – в скором времени оттепель.
Погода будет ветреной и неустойчивой. Прогноз синоптиков по областям Беларуси на первую неделю февраля читайте здесь.