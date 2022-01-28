«Боятся, что их дети будут участвовать в вооружённых конфликтах». С какими вопросами по Конституции приходят в «Белую Русь»?

Новости Беларуси. Конституция – Основной закон страны, он имеет высшую юридическую силу и закрепляет принципы правового регулирования важнейших общественных отношений, истории, культуры и самобытности. В нем заложена стратегия развития государства на ближайшую перспективу. И о том, какой будет эта стратегия, в студии программы «Большой город» на СТВ поговорили с Александром Шатько, заместителем председателя общественного объединения «Белая Русь». Юлия Алексеюк, ведущая:

Проект обновленной Конституции уже вынесен на всенародное обсуждение. Как активно этот процесс проходит? «Общество стало наконец-то читать, разбираться, искать логические цепочки». Готовы ли белорусы к проведению референдума? Узнайте здесь.

Александр Шатько, заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Как говорится, участвуем в этом процессе с первых дней. Процесс очень активный, особенно в регионах. Это и необходимость проведения различного рода площадок по обсуждению аспектов, которые будут внесены в Конституцию, это и горячие линии, и общественные приемные. Сегодня активность немножечко ниже, чем была в первые две недели обсуждения. Это и понятно, потому что самая горячая пора ушла и сейчас уже приходят люди с более осознанной позицией, чем были в первые дни. Потому что мы четко разделяем, где вопросы для законодательных актов, а где вопросы для Конституции. У людей потихонечку наступает понимание, что такое Конституция, а что такое просто закон, который должен «подпереть» эту Конституцию.

Юлия Алексеюк:

Много ли людей обратились именно на ту площадку, которая действует у вас, при вашем общественном объединении? Александр Шатько:

У нас 150 общественных приемных, мы собираем по всей республике каждый день информацию по окончании работ общественных площадок, таких общественных приемных, потому что с утра до 17:00 у нас горячие линии, с 17:00 до 19:00 везде работают такие площадки. На сегодня это 2 622 обращения. Их было гораздо больше. Но мы сегодня говорим о теме Конституции, потому что обращения разного плана: давайте сделаем то, давайте сделаем это, давайте вообще не будем проводить референдум, давайте оставим старую, а зачем это, кому это надо. Достаточно много было такого рода возмущений. А сегодня из них мы сформировали 1 280 предложений, которые отдали в институт на Берсона, где непосредственно занимаются уже форматированием этих всех предложений.

Я не могу сказать, что они все по одной тематике. Они разносторонние, они по разного рода актам. И не только, как многие говорят, что самое большое внимание вызвало Всебелорусское народное собрание. Кстати, у третьей части обратившихся не возникало таких проблем, мы даже задавали вопросы, они говорят: это все понятно, законодательно это все разложено, понятное дело, что Всебелорусское народное собрание пройдет конституционную апробацию, то есть будет в Конституции, там уже пойдут всякие регламенты, законодательные акты, это отдельный разговор, отдельная тема с предложениями.

И очень много различного рода замечаний было по части Конституции, где говорится о браке между мужчиной и женщиной, много предложений внести слово «по рождению». По той простой причине, что наши законодательные акты достаточно либеральные, и ребенок до 18 лет еще может поменять пол технически, есть у нас такая возможность в законодательстве. Кстати, на это тоже обращают внимание и говорят, надо же как-то привести в соответствие, иначе не получится. Очень много идет разговоров по поводу нейтралитета, надо или не надо, об атомной электростанции, о ядерных приоритетах для Республики Беларусь, о вступлении в блоки, об участии в блоках, родители боятся, что дети уедут в горячие точки воевать, потому что не до конца дочитывают всю Конституцию. По разным статьям много вопросов. Есть даже предложения прекратить общение и принятие претензий по тем статьям Конституции, по которым мы уже проголосовали когда-то. Тогда народ проголосовал за эти, сейчас давайте внесем новые, предложение, одну фразу, одно слово подкорректируем, на этом прекратим движение внутри Конституции. Очень много предложений.

Общественное объединение «Белая Русь» продолжает работу по обсуждению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси. Адрес и контактные телефоны сейчас на ваших экранах. Юлия Алексеюк:

Люди заинтересованы в изменениях в Конституцию и есть ли те, кто против?

Александр Шатько:

Боятся люди, что их дети будут участвовать в вооруженных конфликтах, в рамках различного рода союзов – таких, как ОДКБ – и боятся того, что в Конституции не до конца проговорена, как им кажется, система социального характера. Боятся, что с изменением каких-то внешних признаков Республика Беларусь перестанет быть социальной страной. На самом деле большинству это не просто нравится, они прекрасно понимают, что такое социальная направленность государства, для них это очень важно. А часть народа, четвертая часть звонков и приходов в общественные приемные – это за поддержку, за изменения, это люди в основном пенсионного возраста. Потому что они видели там и отношение к инвалидам, поменялась Конституция отдельными статьями, к пенсионерам, они видят, что и трудовое законодательство на основании этой Конституции позволит работать пенсионерам, сохраняя их пенсии, в общем-то в перспективе «подпереться» законом. Все это Конституция предусматривает.