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«Боятся, что их дети будут участвовать в вооружённых конфликтах». С какими вопросами по Конституции приходят в «Белую Русь»?

28 января 2022 12:57
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Новости Беларуси. Конституция – Основной закон страны, он имеет высшую юридическую силу и закрепляет принципы правового регулирования важнейших общественных отношений, истории, культуры и самобытности. В нем заложена стратегия развития государства на ближайшую перспективу. И о том, какой будет эта стратегия, в студии программы «Большой город» на СТВ поговорили с Александром Шатько, заместителем председателя общественного объединения «Белая Русь».

Юлия Алексеюк, ведущая:
Проект обновленной Конституции уже вынесен на всенародное обсуждение. Как активно этот процесс проходит?

«Общество стало наконец-то читать, разбираться, искать логические цепочки». Готовы ли белорусы к проведению референдума? Узнайте здесь.

«Боятся, что их дети будут участвовать в вооружённых конфликтах». С какими вопросами по Конституции приходят в «Белую Русь»?-1

Александр Шатько, заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Как говорится, участвуем в этом процессе с первых дней. Процесс очень активный, особенно в регионах. Это и необходимость проведения различного рода площадок по обсуждению аспектов, которые будут внесены в Конституцию, это и горячие линии, и общественные приемные. Сегодня активность немножечко ниже, чем была в первые две недели обсуждения. Это и понятно, потому что самая горячая пора ушла и сейчас уже приходят люди с более осознанной позицией, чем были в первые дни. Потому что мы четко разделяем, где вопросы для законодательных актов, а где вопросы для Конституции. У людей потихонечку наступает понимание, что такое Конституция, а что такое просто закон, который должен «подпереть» эту Конституцию.

«Боятся, что их дети будут участвовать в вооружённых конфликтах». С какими вопросами по Конституции приходят в «Белую Русь»?-4

Юлия Алексеюк:
Много ли людей обратились именно на ту площадку, которая действует у вас, при вашем общественном объединении?

Александр Шатько:
У нас 150 общественных приемных, мы собираем по всей республике каждый день информацию по окончании работ общественных площадок, таких общественных приемных, потому что с утра до 17:00 у нас горячие линии, с 17:00 до 19:00 везде работают такие площадки. На сегодня это 2 622 обращения. Их было гораздо больше. Но мы сегодня говорим о теме Конституции, потому что обращения разного плана: давайте сделаем то, давайте сделаем это, давайте вообще не будем проводить референдум, давайте оставим старую, а зачем это, кому это надо. Достаточно много было такого рода возмущений. А сегодня из них мы сформировали 1 280 предложений, которые отдали в институт на Берсона, где непосредственно занимаются уже форматированием этих всех предложений.

«Боятся, что их дети будут участвовать в вооружённых конфликтах». С какими вопросами по Конституции приходят в «Белую Русь»?-7

Я не могу сказать, что они все по одной тематике. Они разносторонние, они по разного рода актам. И не только, как многие говорят, что самое большое внимание вызвало Всебелорусское народное собрание. Кстати, у третьей части обратившихся не возникало таких проблем, мы даже задавали вопросы, они говорят: это все понятно, законодательно это все разложено, понятное дело, что Всебелорусское народное собрание пройдет конституционную апробацию, то есть будет в Конституции, там уже пойдут всякие регламенты, законодательные акты, это отдельный разговор, отдельная тема с предложениями.

«Боятся, что их дети будут участвовать в вооружённых конфликтах». С какими вопросами по Конституции приходят в «Белую Русь»?-10

И очень много различного рода замечаний было по части Конституции, где говорится о браке между мужчиной и женщиной, много предложений внести слово «по рождению». По той простой причине, что наши законодательные акты достаточно либеральные, и ребенок до 18 лет еще может поменять пол технически, есть у нас такая возможность в законодательстве. Кстати, на это тоже обращают внимание и говорят, надо же как-то привести в соответствие, иначе не получится. Очень много идет разговоров по поводу нейтралитета, надо или не надо, об атомной электростанции, о ядерных приоритетах для Республики Беларусь, о вступлении в блоки, об участии в блоках, родители боятся, что дети уедут в горячие точки воевать, потому что не до конца дочитывают всю Конституцию. По разным статьям много вопросов. Есть даже предложения прекратить общение и принятие претензий по тем статьям Конституции, по которым мы уже проголосовали когда-то. Тогда народ проголосовал за эти, сейчас давайте внесем новые, предложение, одну фразу, одно слово подкорректируем, на этом прекратим движение внутри Конституции. Очень много предложений.

«Боятся, что их дети будут участвовать в вооружённых конфликтах». С какими вопросами по Конституции приходят в «Белую Русь»?-13

Общественное объединение «Белая Русь» продолжает работу по обсуждению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси. Адрес и контактные телефоны сейчас на ваших экранах.

Юлия Алексеюк:
Люди заинтересованы в изменениях в Конституцию и есть ли те, кто против?

«Боятся, что их дети будут участвовать в вооружённых конфликтах». С какими вопросами по Конституции приходят в «Белую Русь»?-16

Александр Шатько:
Боятся люди, что их дети будут участвовать в вооруженных конфликтах, в рамках различного рода союзов – таких, как ОДКБ – и боятся того, что в Конституции не до конца проговорена, как им кажется, система социального характера. Боятся, что с изменением каких-то внешних признаков Республика Беларусь перестанет быть социальной страной.

На самом деле большинству это не просто нравится, они прекрасно понимают, что такое социальная направленность государства, для них это очень важно. А часть народа, четвертая часть звонков и приходов в общественные приемные – это за поддержку, за изменения, это люди в основном пенсионного возраста. Потому что они видели там и отношение к инвалидам, поменялась Конституция отдельными статьями, к пенсионерам, они видят, что и трудовое законодательство на основании этой Конституции позволит работать пенсионерам, сохраняя их пенсии, в общем-то в перспективе «подпереться» законом. Все это Конституция предусматривает.

«Боятся, что их дети будут участвовать в вооружённых конфликтах». С какими вопросами по Конституции приходят в «Белую Русь»?-19

Большинство людей говорят «спасибо», потому что все-таки наконец прочитали Конституцию, и наконец с ней познакомились, и понимают, что такое Конституция. А та часть, которая против, мы знаем эту часть протестную. Одни говорят, что ничего менять не надо, у нас замечательная Конституция. Другие говорят, что вообще Конституцию нужно помножить на ноль и старую. Давайте сначала вернемся к независимому государству, без всяких блоков и так далее, и тогда люди пусть принимают решение, будут они с восточной частью наших соседей либо они уйдут к западным. Звонков и мнений много.

# Конституция # общество # Юлия Алексеюк # Александр Шатько # Фотофакт

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