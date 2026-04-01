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Жесткий разговор Лукашенко с военными! Президент лично подвел итоги большой проверки ВС Беларуси

01 апреля 2026 17:27
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Беларусь усиливает свою оборону – жестко, открыто и без иллюзий. 1 апреля во Дворце Независимости прозвучала принципиальная оценка боеготовности армии. Александр Лукашенко лично подвел итоги масштабной проверки Вооруженных Сил и дал понять: безопасность страны остается безусловным приоритетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор получился откровенным и, как подчеркнул Президент, необходимым. Оценивали не только армию, но и слаженность всей системы обороны. Особое внимание – современным угрозам и скорости реагирования.

Жесткий разговор Лукашенко с военными! Президент лично подвел итоги большой проверки ВС Беларуси-2

Символично, что подведение итогов масштабной внезапной проверки Вооруженных Сил Беларуси по распоряжению Главнокомандующего было назначено на среду. В последние два месяца именно в этот день недели чаще всего в СМИ фигурировала информация о ходе проверки и о докладах по этой теме Президенту. 

Александр Лукашенко и сам выезжал под Борисов, контролировал ситуацию дистанционно и все это время делал выводы. Сегодня во Дворце Независимости по его инициативе собрали не только генералитет, но еще пару сотен офицеров, включая комбригов, чтобы выводы сделать вместе.

Жесткий разговор Лукашенко с военными! Президент лично подвел итоги большой проверки ВС Беларуси-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Я планирую эту нашу встречу и совещание провести в абсолютно откровенном ключе. Приглашены все заинтересованные и незаинтересованные, члены Совета безопасности. Практически ничего не скрываем. Это была хоть и плановая проверка, но впервые в истории независимой Беларуси такая масштабная (подробности). 
 

Жесткий разговор Лукашенко с военными! Президент лично подвел итоги большой проверки ВС Беларуси-6

Сразу было ясно, разговор будет принципиальным и жестким, а главное – публичным, что вообще-то редкость, когда речь идет о безопасности и слабостях. Сегодня, когда никто в мире не может гарантировать мир, у нас нет другого выхода, кроме как готовиться к войне. Да, это звучит жутко, но таковы реалии. И именно из них, даже в тренировках, должны исходить люди военные.

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Жесткий разговор Лукашенко с военными! Президент лично подвел итоги большой проверки ВС Беларуси-8

Александр Лукашенко:
Самое главное, особенно для руководителя нашего Генерального штаба, который до сих пор якобы не понял: эта проверка проводилась в условиях военного времени или мирного (подробности).

Жесткий разговор Лукашенко с военными! Президент лично подвел итоги большой проверки ВС Беларуси-10

Так вот, чтобы понимали, насколько готовы на сегодня и не питаем ли иллюзии о самих себе, а чем они чреваты, все видят и знают, важно не заниматься самообманом. И на берегу, коль есть вопросы с пониманием базы, Главнокомандующий напомнил порядок, который начинается с отношения.

Александр Лукашенко:
Я человек военный и хорошо знаю, что у нас происходит в армии, как это было тогда и как сейчас. И все наши косяки, откуда они взялись. Откуда они происходят, я это все знаю. Для меня было важно проверить: вы в состоянии выжить в этой войне? (подробности).

Жесткий разговор Лукашенко с военными! Президент лично подвел итоги большой проверки ВС Беларуси-12

Исходя из этой цели, участников проверки, а к контрольным мероприятиям были привлечены воинские части и подразделения постоянной готовности Западного и Северо-Западного оперативных командований, сил специальных операций, ВВС и ПВО. Так вот, их всех ставили в условия, максимально приближенные к боевым. Никаких скидок на погоду, на непривычную суровую зиму не было.

Александр Лукашенко:
По моему требованию государственный секретарь Совета безопасности совместно с Комитетом государственного контроля проверяли состояние вооружения и техники в соединении и воинских частях центрального подчинения (подробности).

Жесткий разговор Лукашенко с военными! Президент лично подвел итоги большой проверки ВС Беларуси-14

Основной акцент при проверке делался на способности противодействовать диверсионно-разведывательным группам противника, отражать внезапное нападение на колонны, защищать их, занимать за кратчайшее время тот или иной подготовленный рубеж. В роли нападающих были сотрудники других силовых ведомств. И это еще одна особенность проверки. Равно как и то, что проверяли проверяющих. Для максимально объективной картины.

Александр Лукашенко:
Чтобы вы меня не обманывали, а я служил на разных должностях от рядового до офицера. Я знал, как врут военные. И я понимал, что это вранье в армии не изжито (подробности).

Жесткий разговор Лукашенко с военными! Президент лично подвел итоги большой проверки ВС Беларуси-16

От правдивости и достоверности информации зависит верность решений, которые принимают ответственные люди. По цепочке – вплоть до Главнокомандующего. Александр Лукашенко всю меру своей ответственности осознает. А что с остальными? Геополитическая ситуация настолько непростая, что права на ошибку нет ни у кого. Как и право на недооценку. Несколько конкретных примеров и поводов для размышлений от Первого лица. 

Александр Лукашенко:
Уровень задач, темп их постановки и выполнения – все это обусловлено серьезностью геополитической обстановки, усугубляющимися событиями и угрозами, которые формируются в непосредственной близости к нашим границам. И не только к нашим границам. 

Я человек осведомленный. Вы знаете, что мы ведем переговоры с американцами. И опыт моей жизни и работы, в том числе службы в армии, позволяет мне сделать соответствующие выводы из улыбок, «обнимашек», «целовашек» и прочего с американцами аж до Корейской Народно-Демократической Республики. Я уже не говорю про Китай и Россию, у меня давние с руководством отношения, не только с руководством (подробности).

# Вооруженные силы Беларуси

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