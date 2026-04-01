Жесткий разговор Лукашенко с военными! Президент лично подвел итоги большой проверки ВС Беларуси

Беларусь усиливает свою оборону – жестко, открыто и без иллюзий. 1 апреля во Дворце Независимости прозвучала принципиальная оценка боеготовности армии. Александр Лукашенко лично подвел итоги масштабной проверки Вооруженных Сил и дал понять: безопасность страны остается безусловным приоритетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор получился откровенным и, как подчеркнул Президент, необходимым. Оценивали не только армию, но и слаженность всей системы обороны. Особое внимание – современным угрозам и скорости реагирования.

Символично, что подведение итогов масштабной внезапной проверки Вооруженных Сил Беларуси по распоряжению Главнокомандующего было назначено на среду. В последние два месяца именно в этот день недели чаще всего в СМИ фигурировала информация о ходе проверки и о докладах по этой теме Президенту. Александр Лукашенко и сам выезжал под Борисов, контролировал ситуацию дистанционно и все это время делал выводы. Сегодня во Дворце Независимости по его инициативе собрали не только генералитет, но еще пару сотен офицеров, включая комбригов, чтобы выводы сделать вместе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я планирую эту нашу встречу и совещание провести в абсолютно откровенном ключе. Приглашены все заинтересованные и незаинтересованные, члены Совета безопасности. Практически ничего не скрываем. Это была хоть и плановая проверка, но впервые в истории независимой Беларуси такая масштабная (подробности).



Александр Лукашенко:

Самое главное, особенно для руководителя нашего Генерального штаба, который до сих пор якобы не понял: эта проверка проводилась в условиях военного времени или мирного (подробности).

Так вот, чтобы понимали, насколько готовы на сегодня и не питаем ли иллюзии о самих себе, а чем они чреваты, все видят и знают, важно не заниматься самообманом. И на берегу, коль есть вопросы с пониманием базы, Главнокомандующий напомнил порядок, который начинается с отношения. Александр Лукашенко:

Я человек военный и хорошо знаю, что у нас происходит в армии, как это было тогда и как сейчас. И все наши косяки, откуда они взялись. Откуда они происходят, я это все знаю. Для меня было важно проверить: вы в состоянии выжить в этой войне? (подробности).

Исходя из этой цели, участников проверки, а к контрольным мероприятиям были привлечены воинские части и подразделения постоянной готовности Западного и Северо-Западного оперативных командований, сил специальных операций, ВВС и ПВО. Так вот, их всех ставили в условия, максимально приближенные к боевым. Никаких скидок на погоду, на непривычную суровую зиму не было. Александр Лукашенко:

По моему требованию государственный секретарь Совета безопасности совместно с Комитетом государственного контроля проверяли состояние вооружения и техники в соединении и воинских частях центрального подчинения (подробности).

Основной акцент при проверке делался на способности противодействовать диверсионно-разведывательным группам противника, отражать внезапное нападение на колонны, защищать их, занимать за кратчайшее время тот или иной подготовленный рубеж. В роли нападающих были сотрудники других силовых ведомств. И это еще одна особенность проверки. Равно как и то, что проверяли проверяющих. Для максимально объективной картины. Александр Лукашенко:

Чтобы вы меня не обманывали, а я служил на разных должностях от рядового до офицера. Я знал, как врут военные. И я понимал, что это вранье в армии не изжито (подробности).