Свыше 100 праздничных программ – где пройдут мероприятия 3 июля в Минске

По традиции в этот праздничный день – в День Независимости – торжества охватят все уголки нашей страны – от двухмиллионного Минска до небольших городов и поселков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По традиции в этот праздничный день – в День Независимости – торжества охватят все уголки нашей страны – от двухмиллионного Минска до небольших городов и поселков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В столице запланировано свыше 100 различных мероприятий. Праздничный Минск начнет утро на площади Победы. Тысячи людей придут к монументу, у подножия которого вот уже ровно 65 лет горит Вечный огонь – священный символ нашей памяти и свободы. Именно здесь подведут итоги масштабной культурно-патриотической акции «Календарь и Книга памяти».
Ближе к полудню эпицентр торжеств переместится к Дворцу спорта. До 9 вечера зрителей будет радовать гала-концерт «Вместе за Беларусь». Здесь же развернется выставка-ярмарка «Зроблена ў Беларусі». Музыкальная программа пройдет и в Верхнем городе. С трех часов дня там зазвучат «Мелодии родной земли» в исполнении Президентского оркестра. Праздничная программа ждет минчан в каждом без исключения районе столицы.
Илона Илларионова, заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
На протяжении целого дня работает большое количество площадок и проходит большое количество праздничных мероприятий. Но главной кульминацией всех праздничных мероприятий станет большой праздничный концерт у стелы «Минск – город-герой». И, конечно же, наша традиционная акция «Споем гимн вместе».
Сразу после акции «Споем гимн вместе» небо над столицей озарит праздничный салют. Ровно в 23:00 он начнется одновременно на семи площадках: в Парке Победы, Янки Купалы, Михаила Павлова и Уго Чавеса, а также набережная водохранилища Дрозды, площадка у Национальной библиотеки и «Чижовка-Арены» – увидеть красочное зрелище можно будет из любого уголка столицы.