Свыше 100 праздничных программ – где пройдут мероприятия 3 июля в Минске

По традиции в этот праздничный день – в День Независимости – торжества охватят все уголки нашей страны – от двухмиллионного Минска до небольших городов и поселков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице запланировано свыше 100 различных мероприятий. Праздничный Минск начнет утро на площади Победы. Тысячи людей придут к монументу, у подножия которого вот уже ровно 65 лет горит Вечный огонь – священный символ нашей памяти и свободы. Именно здесь подведут итоги масштабной культурно-патриотической акции «Календарь и Книга памяти».

Ближе к полудню эпицентр торжеств переместится к Дворцу спорта. До 9 вечера зрителей будет радовать гала-концерт «Вместе за Беларусь». Здесь же развернется выставка-ярмарка «Зроблена ў Беларусі». Музыкальная программа пройдет и в Верхнем городе. С трех часов дня там зазвучат «Мелодии родной земли» в исполнении Президентского оркестра. Праздничная программа ждет минчан в каждом без исключения районе столицы.