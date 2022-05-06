Два большегруза по 10 тонн. Детям Донбасса оказана гуманитарная помощь по линии Союзного государства

Гуманитарные грузы для детей по линии Союзного государства доставлены в Донецк и Луганск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гуманитарные грузы для детей по линии Союзного государства доставлены в Донецк и Луганск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Два большегруза по 10 тонн. Это продукты питания, питьевая вода, напитки, спортивная одежда, обувь и инвентарь. Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев лично встретился с детьми, которым были адресованы посылки. Побывал в Республиканской детской клинической больнице, посетил училище олимпийского резерва.
Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
Кроме того, что передаем гуманитарный груз, главное – хотим поговорить, что ребят волнует, чем они живут сегодня. Как они видят мир вокруг себя и свою роль. В том числе, те волонтеры, которые сегодня помогают беженцам – очень важно от них услышать, как они это через свое сердце и душу пропускают, что у них остается после общения с теми, кому нужна помощь.
По словам госсекретаря Союзного государства, «политизировать гуманитарную помощь детям и гражданскому населению Донбасса недопустимо». Такая помощь соответствует всем нормам, традициям и корням, которые уходят вглубь истории братских народов.