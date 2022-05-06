Два большегруза по 10 тонн. Детям Донбасса оказана гуманитарная помощь по линии Союзного государства

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Кроме того, что передаем гуманитарный груз, главное – хотим поговорить, что ребят волнует, чем они живут сегодня. Как они видят мир вокруг себя и свою роль. В том числе, те волонтеры, которые сегодня помогают беженцам – очень важно от них услышать, как они это через свое сердце и душу пропускают, что у них остается после общения с теми, кому нужна помощь.