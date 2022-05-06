«Уже начинаем высаживать тематические цветники». Идёт подготовка к празднованию 955-летия Минска

Новости Беларуси. Минск начал подготовку к своему дню рождения. Цветочные композиции к 955-летию города появятся во всех районах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К юбилейной дате городские службы уже высадили более 120 тысяч однолетних растений, в том числе цинерарий, бархатцев, бегоний и 60 тысяч виол. Они украсят места проведения праздничных мероприятий. Это площади Победы, Независимости и Государственного флага, стелу, территорию у Дворца спорта. Тематические цветники появятся и на Логойском тракте, в том числе в районе улицы Широкой. В их оформлении используют однолетники и декоративную мраморную крошку.

Екатерина Короткина, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства «Минскзеленстроя»:

Уже начинаем высаживать тематические цветники, посвященные юбилею Минска. Один из таких цветников реализовывается на откосе Дворца профсоюзов, такие же цветники будут в каждом районе. Кроме того, юбилейная дата Московского района – 45 лет. Такие же цветники, приуроченные этим юбилейным датам, тоже будут созданы в мае – начале июня. Мы планируем высадить около 1 500 однолетних цветочных растений.