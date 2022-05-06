«Как без концертной программы?» Ко Дню Победы готовится Центральный ботанический сад

Новости Беларуси. Беларусь готовится торжественно встретить 77-ю годовщину Великой Победы. В городе создадут тематические зоны, пройдут концерты, квесты, выставки, культурно-патриотические марафоны и ярмарки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. По всей столице организуют более 150 площадок. Главная – у Дворца спорта. Здесь ожидается выступление эстрадных исполнителей и творческих коллективов. По традиции вечерний праздничный фейерверк.

Вдоль проспекта Победителей до обелиска «Минск – город герой» организуют тематический квест, партизанскую стоянку и киномарафон, а вдоль проспекта Машерова откроется военная выставка с интерактивными площадками по ПДД, также пройдет гала-концерт патриотической песни в сопровождении оркестра. В Центральном ботаническом саду состоится экранизация документального фильма в военно-полевом кинотеатре. Также сотрудники сада подготовили увлекательный мастер-класс росписи акриловыми красками по дереву.

Ирина Аношенко, экскурсовод Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Уже сад начинает весну. И это всегда приятно. Именно к этому празднику оживление в нашем саду. Ветеранов, которые к нам приходят (бывает и такое), встречаем всегда своими цветами: тюльпаны, нарциссы, гиацинты. Как без концертной программы? Обязательно. Те же оркестры – это и МЧС, который у нас будет, и военный оркестр, и оркестр нашего военного училища. Они всегда с удовольствием работают у нас. Приходят и радуют наших посетителей.