Участковым инспекторам Минска вручили ключи от арендных квартир

Новости Беларуси. За успехи в службе. Участковым инспекторам милиции общественной безопасности Октябрьского района вручили ключи от арендных квартир, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Новым жильем наградили шесть человек – пять мужчин и одну девушку. Подарки приурочили ко Дню участкового инспектора милиции, который отмечается 17 ноября.

В 2020 году свой профессиональный праздник белорусские участковые встречают в 97-й раз. Все квартиры однокомнатные, со свежим ремонтом.

Александр Мацевич, первый заместитель главы администрации Октябрьского района:

Служебная деятельность их многогранна. Это работа с обращениями граждан, профилактика правонарушений, пьянства, семейного неблагополучия, участие в розыске и многое-многое другое. От взаимодействия участковых с различными городскими службами зависит наша с вами спокойная жизнь в домах, спокойствие на улицах. Мы благодарны участковым инспекторам за развитие столицы нашей родины.

Юлия Капко, участковый инспектор милиции Октябрьского РУВД:

Отдаюсь на 100 % своей работе и очень благодарна за такую честь в получении жилищных условий, которые предоставило нам руководство. В коллективе замечательные взаимоотношения. Все в сложившейся ситуации друг другу помогают, поддерживают кто чем может, подсказывают, плечо в любой момент могут подставить и помочь в любой сложившейся ситуации.