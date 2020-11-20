Прямой эфир

Участковым инспекторам Минска вручили ключи от арендных квартир

20 ноября 2020 15:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За успехи в службе. Участковым инспекторам милиции общественной безопасности Октябрьского района вручили ключи от арендных квартир, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новым жильем наградили шесть человек – пять мужчин и одну девушку. Подарки приурочили ко Дню участкового инспектора милиции, который отмечается 17 ноября.

Участковым инспекторам Минска вручили ключи от арендных квартир-1

Участковым инспекторам Минска вручили ключи от арендных квартир-3

В 2020 году свой профессиональный праздник белорусские участковые встречают в 97-й раз. Все квартиры однокомнатные, со свежим ремонтом.

Участковым инспекторам Минска вручили ключи от арендных квартир-6

Александр Мацевич, первый заместитель главы администрации Октябрьского района:
Служебная деятельность их многогранна. Это работа с обращениями граждан, профилактика правонарушений, пьянства, семейного неблагополучия, участие в розыске и многое-многое другое.

От взаимодействия участковых с различными городскими службами зависит наша с вами спокойная жизнь в домах, спокойствие на улицах.

Мы благодарны участковым инспекторам за развитие столицы нашей родины.

Участковым инспекторам Минска вручили ключи от арендных квартир-9

Участковым инспекторам Минска вручили ключи от арендных квартир-11

Юлия Капко, участковый инспектор милиции Октябрьского РУВД:
Отдаюсь на 100 % своей работе и очень благодарна за такую честь в получении жилищных условий, которые предоставило нам руководство.

В коллективе замечательные взаимоотношения. Все в сложившейся ситуации друг другу помогают, поддерживают кто чем может, подсказывают, плечо в любой момент могут подставить и помочь в любой сложившейся ситуации.

Участковым инспекторам Минска вручили ключи от арендных квартир-14

Участковые инспекторы – самые заметные и открытые сотрудники милиции. Они ежедневно работают в тесном контакте с гражданами, отвечают на все вопросы и решают многие проблемы. Часто, как отмечают сами участковые, минчане приходят к ним просто поговорить.

# Милиция Беларуси # общество # Александр Мацевич # Юлия Капко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске изменится график работы троллейбусных маршрутов № 4, 48 и 62
20 ноября 2020 15:03

В Минске изменится график работы троллейбусных маршрутов № 4, 48 и 62

В Несвиже открылся детский сад со STEAM-центром. Показываем, что в нём ещё есть
20 ноября 2020 14:37

В Несвиже открылся детский сад со STEAM-центром. Показываем, что в нём ещё есть

На Октябрьской площади начали устанавливать главную ёлку страны
20 ноября 2020 14:18

На Октябрьской площади начали устанавливать главную ёлку страны