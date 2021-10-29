Артюх: откуда ребёнок должен понять, что наркотики – это плохо? Когда с детства его научили только балдеть и получать желаемое

Новости Беларуси. С наступлением школьных каникул каждый родитель обеспокоен: куда пристроить своих детей в этот период? В стране действует множество кружков, лагерей. И вот теперь еще действует военно-патриотический клуб «Рысь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Женский взгляд и мнение матери о том, как можно и нужно организовать досуг детей. А также извечная тема воспитания и кто несет ответственность за наполнение внутреннего мира ребенка. Мнение Юлии Артюх в рубрике «Негладко».

Юлия Артюх:

Вот и наступили осенние каникулы у школьников. Я же мать и хочу порассуждать на эту тему. У взрослых такие каникулы не предусмотрены, и поэтому своих чад каждый пристраивает, кто куда может: дедушки, бабушки, школьные лагеря в помощь. А теперь еще и военно-патриотический клуб «Рысь». Кстати, в этом клубе занимаются как мальчики, так и девочки. И занятия не ограничиваются лишь военной подготовкой. Детям рассказывают и про историю страны. Все к нашим услугам, лишь бы отпрыски во время каникул были заняты делом, а не праздно шатались по улице в поисках приключений. «Желающих реально очень много». Как попасть в военно-патриотический клуб «Рысь» и берут ли туда девушек? Читайте здесь.

Юлия Артюх:

Часто слышу, что любовь к Родине воспитать нельзя. Не согласна. У ребенка с малого возраста нет понимания, что хорошо, что плохо. Есть познание, интерес и любовь к родителям – остальное приходит с возрастом. Прямо сейчас спросите у своего ребенка, что он знает о войне. Удивительно? Ничего не знает. Была война, фашисты, СССР, концлагеря и смерть. Набор страшных слов. Это максимум, что ответит среднестатистический ребенок лет 9-11. И в этом виновата не только школа. А то привыкли перекладывать все на чужие плечи. А сами родители что вкладывают в детей? Обесценивание подвига происходит незаметно. А потом отражается в отношении ко всему и ко всем, что окружает наших детей. Проявляется в неуважении к старшим, а потом, к сожалению, и к своим родителям. Что на этот счет сказал Лукашенко?

Юлия Артюх:

Вся программа родителей укладывается в посещение развлекательных центров и поедание пиццы после них. Так чем наполняется внутренний мир ребенка после такого времяпрепровождения? Я не говорю, что это плохо, но этого 100 % мало. Откуда потом ребенок должен понять, что наркотики – это плохо? Когда с детства его научили только балдеть и получать желаемое. Гуляя на детской площадке, поражаешься общению детей матом. Не хватает им словарного запаса, чтобы изъясняться между собой, потому что в телефонах, которые они не выпускают из рук, в TikTok и YouTube они слышат именно это. Не читают книжки, не интересуются ничем, что не несет развлекательного подтекста. А как же познавательная составляющая? Поломанные лавочки, окурки, мусор во дворе – это не инопланетяне сделали, а незанятые делом дети. А взрослые ждут, что кто-то придет и уберет за их детьми. Есть же ЖКХ, им платят за это. А еще лучше, чтобы пришел Президент и навел порядок. То есть все кто угодно, те, кто даже не живут в этом дворе, но не сами жильцы. А как же взять ребенка и инструмент и починить что-то вместе с ним или убрать те же листья или бумажки? Чтобы потом лишний раз задумался – стоит ли мусорить.