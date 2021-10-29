«Нельзя к ним относиться, как к беспомощным детям». Как помочь человеку восстановиться после инсульта?
Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Какие рекомендации вообще должны знать люди, которые ухаживают за человеком, перенесшим инсульт.
Ольга Пислякова, выходила маму после инсульта:
Постоянно я поддерживала маму, постоянно ей давала новые цели. В тот момент внук, получается, младший учился в 11 классе. Значит цели, что ты должна посмотреть, увидеть куда он поступит, как он поступит. Нужно внуков выдать замуж, женить. Вот такие планы на 5-10 лет, на будущее, наперед. Опять-таки подчеркивать их нужность, вот этих людей, которые болеют, что они нужны.
Татьяна Савчик:
То есть это психологическая помощь больше?
Ольга Пислякова:
Психологическая помощь – поддержка колоссальная. Опять-таки помогать заставлять делать упражнения. Нам было отказано в реабилитации, но интернет в помощь, упражнения вот эти для восстановления моторики двигательной. Было всего куча перевернуто. Вплоть до того, что спички рассыпать и – самые простые – складывать в коробок.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Ребенок, перед нами ребенок.
Ольга Пислякова:
Да, как с детьми. И за каждый успех хвалить и хвалить. Но, единственное, что еще тоже хочу сказать, из опыта общения, кто поднимал своих родителей и не только. Нельзя к ним относиться, как к беспомощным детям. Потому что это тоже еще больше усугубляет ситуацию. Тогда больные складывают ручки и не хотят ничего делать: «Вы меня кормите, поите, а я здесь буду лежать». И это никак не способствует восстановлению.
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