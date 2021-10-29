«Нельзя к ним относиться, как к беспомощным детям». Как помочь человеку восстановиться после инсульта?

Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Какие рекомендации вообще должны знать люди, которые ухаживают за человеком, перенесшим инсульт.

Ольга Пислякова, выходила маму после инсульта:

Постоянно я поддерживала маму, постоянно ей давала новые цели. В тот момент внук, получается, младший учился в 11 классе. Значит цели, что ты должна посмотреть, увидеть куда он поступит, как он поступит. Нужно внуков выдать замуж, женить. Вот такие планы на 5-10 лет, на будущее, наперед. Опять-таки подчеркивать их нужность, вот этих людей, которые болеют, что они нужны.

Татьяна Савчик:

То есть это психологическая помощь больше? Ольга Пислякова:

Психологическая помощь – поддержка колоссальная. Опять-таки помогать заставлять делать упражнения. Нам было отказано в реабилитации, но интернет в помощь, упражнения вот эти для восстановления моторики двигательной. Было всего куча перевернуто. Вплоть до того, что спички рассыпать и – самые простые – складывать в коробок. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Ребенок, перед нами ребенок.