«Вопросы, которые очень остро звучат». Депутаты парламента встретились с жителями Минского района

Новости Беларуси. Взаимодействие власти и общественных объединений в работе с населением Минского района обсудили во время диалоговой площадки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Речь шла о работе с обращениями граждан. Особый акцент – на решении проблемных вопросов, поступивших от населения. Они должны быть на контроле и постоянно отслеживаться. В мероприятии приняли участие депутаты, представители власти, организаций и общественных объединений.

Людмила Подлужная, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Все вопросы, которые очень остро звучат. Это, например, электронные обращения граждан, ответственность заявителя, в том числе субъекта, работающего с обращениями граждан. Добавлена разработчиками новая статья о массовых обращениях.

Валентина Курсевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Наша задача как законодателей – выработка тех законодательных решений, которые бы помогли устранить те или иные причины поднимаемых вопросов нашими гражданами. Очень важно не только сохранить доверие населения к органам государственной власти, но и повысить эту степень.