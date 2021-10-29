«Вопросы, которые очень остро звучат». Депутаты парламента встретились с жителями Минского района

Новости Беларуси. Взаимодействие власти и общественных объединений в работе с населением Минского района обсудили во время диалоговой площадки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Взаимодействие власти и общественных объединений в работе с населением Минского района обсудили во время диалоговой площадки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Речь шла о работе с обращениями граждан. Особый акцент – на решении проблемных вопросов, поступивших от населения. Они должны быть на контроле и постоянно отслеживаться. В мероприятии приняли участие депутаты, представители власти, организаций и общественных объединений.
Людмила Подлужная, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Все вопросы, которые очень остро звучат. Это, например, электронные обращения граждан, ответственность заявителя, в том числе субъекта, работающего с обращениями граждан. Добавлена разработчиками новая статья о массовых обращениях.
Валентина Курсевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Наша задача как законодателей – выработка тех законодательных решений, которые бы помогли устранить те или иные причины поднимаемых вопросов нашими гражданами. Очень важно не только сохранить доверие населения к органам государственной власти, но и повысить эту степень.
Светлана Карташева, председатель Заславского горисполкома:
На сегодня мы рассматриваем дополнительно те вопросы, чтобы ответственность граждан была предусмотрена в данном законодательстве. Это так называемые электронные обращения, чтобы граждане проходили обязательную регистрацию. Закон предусматривает возможность каждого гражданину получить помощь от государственного органа в решении того или иного вопроса, который касается его личного жизнеобеспечения и окружения.
Всего в Минском районе состоялось 19 диалоговых площадок на социально значимые темы.