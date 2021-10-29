Прямой эфир

«Вопросы, которые очень остро звучат». Депутаты парламента встретились с жителями Минского района

29 октября 2021 15:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Взаимодействие власти и общественных объединений в работе с населением Минского района обсудили во время диалоговой площадки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Вопросы, которые очень остро звучат». Депутаты парламента встретились с жителями Минского района-1

Речь шла о работе с обращениями граждан. Особый акцент – на решении проблемных вопросов, поступивших от населения. Они должны быть на контроле и постоянно отслеживаться. В мероприятии приняли участие депутаты, представители власти, организаций и общественных объединений.

«Вопросы, которые очень остро звучат». Депутаты парламента встретились с жителями Минского района-4

Людмила Подлужная, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Все вопросы, которые очень остро звучат. Это, например, электронные обращения граждан, ответственность заявителя, в том числе субъекта, работающего с обращениями граждан. Добавлена разработчиками новая статья о массовых обращениях.

«Вопросы, которые очень остро звучат». Депутаты парламента встретились с жителями Минского района-7

Валентина Курсевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Наша задача как законодателей – выработка тех законодательных решений, которые бы помогли устранить те или иные причины поднимаемых вопросов нашими гражданами. Очень важно не только сохранить доверие населения к органам государственной власти, но и повысить эту степень.

«Вопросы, которые очень остро звучат». Депутаты парламента встретились с жителями Минского района-10

Светлана Карташева, председатель Заславского горисполкома:
На сегодня мы рассматриваем дополнительно те вопросы, чтобы ответственность граждан была предусмотрена в данном законодательстве. Это так называемые электронные обращения, чтобы граждане проходили обязательную регистрацию. Закон предусматривает возможность каждого гражданину получить помощь от государственного органа в решении того или иного вопроса, который касается его личного жизнеобеспечения и окружения.

Всего в Минском районе состоялось 19 диалоговых площадок на социально значимые темы.

# Прием граждан # общество # Людмила Подлужная # Валентина Курсевич # Светлана Карташёва # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Артюх: откуда ребёнок должен понять, что наркотики – это плохо? Когда с детства его научили только балдеть и получать желаемое
29 октября 2021 15:39

Артюх: откуда ребёнок должен понять, что наркотики – это плохо? Когда с детства его научили только балдеть и получать желаемое

«Нельзя к ним относиться, как к беспомощным детям». Как помочь человеку восстановиться после инсульта?
29 октября 2021 15:35

«Нельзя к ним относиться, как к беспомощным детям». Как помочь человеку восстановиться после инсульта?

Боровляны в ближайшее время могут стать городом. Что изменит новая прописка для жителей посёлка, расскажем в программе «Центральный регион»
29 октября 2021 15:12

Боровляны в ближайшее время могут стать городом. Что изменит новая прописка для жителей посёлка, расскажем в программе «Центральный регион»