«Тысячи лет ещё люди не будут там жить». Какой ущерб Беларуси нанесла чернобыльская катастрофа?

Чернобыльская катастрофа. С момента трагедии, которая потрясла весь мир, прошло уже 36 лет. О том, как сложились судьбы ликвидаторов аварии, смогли ли мы справиться с последствиями и какая помощь оказывается пострадавшим, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Жанна Чернявская, заместитель председателя Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы:

Я житель в тот период времени, уроженка Хойникского района. Мне было 15 лет, и я прекрасно помню, что тогда происходило. Просто пусть на минуточку каждый из нас представит, что это такое: когда ты живешь всю жизнь – дом, хозяйство. Столько населенных пунктов, объектов, которые работают – социальная сфера, промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство. И тут в один из моментов нужно все бросить и уехать фактически с документами в руках. Тогда, действительно, для тех людей, которые оставили свои дома и в никуда уехали. Сегодня 479 населенных пунктов, которые прекратили свое существование, их нет на карте Республики Беларусь. 138 тысяч человек было эвакуировано с этой территории. 30-километровая зона выделена была, потому что как раз со стороны Чернобыля шел ветер – тяжелые металлы, практически вся таблица Менделеева.

Тысячи лет еще люди не будут там жить. То есть сегодня мы еще недооцениваем всех тех потерь, которые есть в Республике Беларусь. Ведь пришлось в одиночку фактически справляться. Мы приводим примерно сумму 235 миллиардов – потери наши. Это от потери объектов различных, того, что пришлось эвакуировать людей. Не хватает кадров на этих землях в первые годы. Еще же никто не считал, а ведь там столько месторождений различных – глина, цементные пески и все остальное. То есть сегодня этим мы не пользуемся – то есть это тоже, как ущерб Республике Беларусь. Практически эвакуированного населения 75 % от общей суммы – это Гомельская область. Действительно максимально пострадавшая.