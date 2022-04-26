«Целая технология в сельском хозяйстве». Можно ли получать чистую продукцию на землях, пострадавших от радиационного заражения?

Чернобыльская катастрофа. С момента трагедии, которая потрясла весь мир, прошло уже 36 лет. О том, как сложились судьбы ликвидаторов аварии, смогли ли мы справиться с последствиями и какая помощь оказывается пострадавшим, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Жанна Чернявская, заместитель председателя Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы:

По поводу периода полураспада. Стронций и цезий, например – 30 лет период полураспада, но доза не уменьшается на 50 %. Меньше, на 25 %, по-моему, идет уменьшение. Потом постепенно через 30 лет еще чуть меньше. То есть фактически те земли, которые не очень сильно загрязнены, мы можем постепенно вводить.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Кстати, хотела поддержать вашу мысль о том, что возвращаются в хозоборот эти земли. С 1993-го по 2020 год, то есть фактически за 27 лет, в сельхозоборот возвращено 19,5 тысячи гектаров, выведенных ранее из-за радиационного загрязнения. Теперь на них получают чистую продукцию?

Жанна Чернявская:

Да, но этому предшествовала огромная, серьезная работа.