«Целая технология в сельском хозяйстве». Можно ли получать чистую продукцию на землях, пострадавших от радиационного заражения?
Чернобыльская катастрофа. С момента трагедии, которая потрясла весь мир, прошло уже 36 лет. О том, как сложились судьбы ликвидаторов аварии, смогли ли мы справиться с последствиями и какая помощь оказывается пострадавшим, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Жанна Чернявская, заместитель председателя Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы:
По поводу периода полураспада. Стронций и цезий, например – 30 лет период полураспада, но доза не уменьшается на 50 %. Меньше, на 25 %, по-моему, идет уменьшение. Потом постепенно через 30 лет еще чуть меньше. То есть фактически те земли, которые не очень сильно загрязнены, мы можем постепенно вводить.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Кстати, хотела поддержать вашу мысль о том, что возвращаются в хозоборот эти земли. С 1993-го по 2020 год, то есть фактически за 27 лет, в сельхозоборот возвращено 19,5 тысячи гектаров, выведенных ранее из-за радиационного загрязнения. Теперь на них получают чистую продукцию?
Жанна Чернявская:
Да, но этому предшествовала огромная, серьезная работа.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
А какая работа? То есть что для этого делается? Можно очистить земли?
Жанна Чернявская:
Опять же, периоды полураспада – немножко очищается. Во-вторых, это серьезная работа в плане агрохимических воздействий. Есть целая технология в сельском хозяйстве. Если мы работаем на территории, загрязненной радионуклидами, то необходимо первую вспашку проводить глубже, чем на 60-70 сантиметров. Последующая – уже мельче, чтобы этот пласт, который ушел, более загрязненный не поднимать наверх. Опять же, вносим минеральные удобрения, калийные, фосфорные – все то, что необходимо земле. Эти удобрения тоже позволяют уменьшить дозу. Помимо этого, конечно же, ученые работали над тем, чтобы посмотреть на этих землях, какие растения либо культуры менее накапливают радионуклиды, не успевают просто-напросто. Естественно, в первое время, так как это районы сельскохозяйственные были, очень плотное было обследование того же молока, которое производилось на этих территориях. Сейчас с 2017 года на территории этих районов ни одного случая не было. Все молоко сдается на молочный завод, в частности, хойникские «Полесские сыры». Ни одного случая не было, когда замечено повышение было доз.
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