«Мы изучили мировой опыт». В Беларуси развивают тактильную картографию

Ирина Волк, корреспондент:

Когда реальность становится оживающей. Наши картографы постоянно развивают новые направления. Вслед за созданием интерактивных и скретч-карт, атласов с элементами дополненной реальности специалисты работают и над тактильной картографией. Это новое для Беларуси направление. К его реализации отечественные специалисты подключились в 2021 году. И стали разрабатывать продукцию для незрячих и слабовидящих людей. Но столкнулись с определенными трудностями.

Галина Ляхова, главный редактор РУП «Белкартография»:

Нет отработанных методик по созданию тактильных карт. Не существует стандарта условных обозначений, поэтому столкнулись с проблемой наработки этих условных знаков, выбора методики создания. Мы изучили мировой опыт, потому что тактильная картография развивается уже достаточно давно на мировом уровне.

И приступили к созданию собственной технологии, которая позволяет преобразовать текстовые символы в шрифт Брайля. В качестве эксперимента подготовили два пособия – физическую рельефную карту Беларуси и схему планет солнечной системы. Издание такой продукции происходит при помощи печати на микрокапсульной бумаге и специальных УФ-принтерах, где последние имеют свои преимущества.

Галина Ляхова:

Это один из методов, который широко применяется в мире. Он позволяет совмещать цветное изображение карты плоскопечатное с рельефным рисунком. И то, что рельефный рисунок выполняется лаком бесцветным, то есть наращивание рельефного изображения, не мешает людям с остаточным зрением видеть изображение информации, которое донесено на карте для них.

К слову, карты уже успели пройти успешную адаптацию в специальной общеобразовательной школе №188 для детей с нарушением зрения. Теперь ребятам станет проще представить пространственный образ окружающей действительности. Ну а в перспективе у картографов – создание схем, планов городов и не только.