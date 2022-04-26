Анатолий Глаз: «Посольство Республики Беларусь приглашено, намерено и будет участвовать в памятных мероприятиях»

Новости Беларуси. Плевок в лицо ветеранам, освободителям и узникам. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел возмущен решением руководства международного и австрийского комитетов, которое отказывается приглашать белорусскую сторону на памятные мероприятия в концлагере Маутхаузен.

Анатолий Глаз, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

Политизируются вещи, а понятно, что это политизация, которые должны быть святые. Память об этих трагических вещах – свята. Это совершенно недостойный поступок, в частности, немецкой стороны... Какое отношение имеют сегодняшние события, любые, какими бы они ни были, к памяти тех людей? Они-то в чем виноваты? Зачем такие вещи делать? Тем не менее, конъюнктура и политизация имеют место быть.

Масла в огонь добавляет австрийская пресса. СМИ пишут, что посольство Беларуси в Вене еще месяц назад получило соответствующее официальное приглашение на памятную церемонию в концлагере Маутхаузен. По состоянию на сегодня, никто это приглашение не отзывал, сообщает МИД Беларуси.

Анатолий Глаз:

Кто бы что в австрийской прессе ни заявлял, посольство Республики Беларусь приглашено, намерено и будет участвовать в памятных мероприятиях. Более того, мы это делаем ежегодно по зову сердца, а не по каким-то приглашениям. Это наш святой долг, который мы исполним. Даже если кто-то решит сейчас что-то формально в срочном порядке отозвать, мы все равно поедем отдать дань памяти.