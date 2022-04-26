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Анатолий Глаз: «Посольство Республики Беларусь приглашено, намерено и будет участвовать в памятных мероприятиях»

26 апреля 2022 10:49
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Новости Беларуси. Плевок в лицо ветеранам, освободителям и узникам. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел возмущен решением руководства международного и австрийского комитетов, которое отказывается приглашать белорусскую сторону на памятные мероприятия в концлагере Маутхаузен.  

Анатолий Глаз: «Посольство Республики Беларусь приглашено, намерено и будет участвовать в памятных мероприятиях»-1

Анатолий Глаз, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:  
Политизируются вещи, а понятно, что это политизация, которые должны быть святые. Память об этих трагических вещах – свята. Это совершенно недостойный поступок, в частности, немецкой стороны... Какое отношение имеют сегодняшние события, любые, какими бы они ни были, к памяти тех людей? Они-то в чем виноваты? Зачем такие вещи делать? Тем не менее, конъюнктура и политизация имеют место быть.  

Анатолий Глаз: «Посольство Республики Беларусь приглашено, намерено и будет участвовать в памятных мероприятиях»-4

Масла в огонь добавляет австрийская пресса. СМИ пишут, что посольство Беларуси в Вене еще месяц назад получило соответствующее официальное приглашение на памятную церемонию в концлагере Маутхаузен. По состоянию на сегодня, никто это приглашение не отзывал, сообщает МИД Беларуси.  

Анатолий Глаз: «Посольство Республики Беларусь приглашено, намерено и будет участвовать в памятных мероприятиях»-7

Анатолий Глаз:  
Кто бы что в австрийской прессе ни заявлял, посольство Республики Беларусь приглашено, намерено и будет участвовать в памятных мероприятиях. Более того, мы это делаем ежегодно по зову сердца, а не по каким-то приглашениям. Это наш святой долг, который мы исполним. Даже если кто-то решит сейчас что-то формально в срочном порядке отозвать, мы все равно поедем отдать дань памяти.  

Анатолий Глаз: «Посольство Республики Беларусь приглашено, намерено и будет участвовать в памятных мероприятиях»-10

В Беларуси тоже есть памятные места для австрийцев. Одно из них – мемориал «Тростинец». Белорусам никогда в голову не придет ограничить граждан Австрии в возможности прийти, поклониться, отдать дань памяти своим предкам и соотечественникам.

# Международная политика # общество # Анатолий Глаз # Фотофакт

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