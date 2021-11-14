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Тыквенно-цитрусовый смузи с имбирём. Шеф-повар показывает простой рецепт полезного напитка

14 ноября 2021 13:05
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Хмурый и дождливый ноябрь нагоняет тоску и грозит простудами. В это время важно уделить особое внимание своему рациону, рассказали в программе «Плюс-минус». Иногда для здоровья и настроения необходимо совсем немного.

Подсказки от нашего шеф-повара.

Тыквенно-цитрусовый смузи с имбирём. Шеф-повар показывает простой рецепт полезного напитка-1

Вадим Парханович, шеф-повар:
Диетологи утверждают, что правильно приготовленный смузи не только укрепит организм, но и поможет бороться с осенней хандрой. Проверим это на деле.

Для тыквенно-имбирного смузи нам понадобятся тыква, банан, лайм, имбирь и апельсиновый сок.

Тыквенно-цитрусовый смузи с имбирём. Шеф-повар показывает простой рецепт полезного напитка-4

Ставим водяную баню и готовим на ней тыкву 10 минут.

Тыквенно-цитрусовый смузи с имбирём. Шеф-повар показывает простой рецепт полезного напитка-7

Далее нарезаем банан. Нарезаем имбирь и выдавливаем сок лайма.

Тыквенно-цитрусовый смузи с имбирём. Шеф-повар показывает простой рецепт полезного напитка-10

Чтобы сок лучше выжимался из цитрусовых, раскатайте его на доске.

Тыквенно-цитрусовый смузи с имбирём. Шеф-повар показывает простой рецепт полезного напитка-13

Смешиваем все наши ингредиенты и добавляем апельсиновый сок.

Тыквенно-цитрусовый смузи с имбирём. Шеф-повар показывает простой рецепт полезного напитка-16

Тыквенно-цитрусовый смузи с имбирём. Шеф-повар показывает простой рецепт полезного напитка-18

Приготовить такой смузи можно всего за несколько минут, а польза от него огромная. Всем приятного аппетита!

Тыквенно-цитрусовый смузи с имбирём. Шеф-повар показывает простой рецепт полезного напитка-21

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# Рецепты # общество # Ольга Войтенкова # Вадим Парханович # Фотофакт

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