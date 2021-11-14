Тыквенно-цитрусовый смузи с имбирём. Шеф-повар показывает простой рецепт полезного напитка

Хмурый и дождливый ноябрь нагоняет тоску и грозит простудами. В это время важно уделить особое внимание своему рациону, рассказали в программе «Плюс-минус». Иногда для здоровья и настроения необходимо совсем немного.
Подсказки от нашего шеф-повара.
Хмурый и дождливый ноябрь нагоняет тоску и грозит простудами. В это время важно уделить особое внимание своему рациону, рассказали в программе «Плюс-минус». Иногда для здоровья и настроения необходимо совсем немного.
Подсказки от нашего шеф-повара.
Вадим Парханович, шеф-повар:
Диетологи утверждают, что правильно приготовленный смузи не только укрепит организм, но и поможет бороться с осенней хандрой. Проверим это на деле.
Для тыквенно-имбирного смузи нам понадобятся тыква, банан, лайм, имбирь и апельсиновый сок.
Ставим водяную баню и готовим на ней тыкву 10 минут.
Далее нарезаем банан. Нарезаем имбирь и выдавливаем сок лайма.
Чтобы сок лучше выжимался из цитрусовых, раскатайте его на доске.
Смешиваем все наши ингредиенты и добавляем апельсиновый сок.
Приготовить такой смузи можно всего за несколько минут, а польза от него огромная. Всем приятного аппетита!