«Тяжёлая военная техника за забором наготове». Что происходит на пункте пропуска «Брузги», куда отправились тысячи беженцев?

Сергей Шуманский, корреспондент:

Мы находимся в пункте пропуска «Кузница Белостокская» с ее белорусской стороны. Вот белорусский пограничный столб. Там польский, между ними забор из колючей проволоки. В принципе, уже привычный для всех этих беженцев. Сейчас они пришли сюда. Они с самого утра начали собирать свои палатки, спальники. В первую очередь, побудила их прийти сюда, на пункт пропуска, погода. Стало очень холодно. У них есть телефоны, они посмотрели прогноз погоды – ничего хорошего там не предвещается. Ожидают дождь, поэтому люди больше не могут находиться в таких условиях. Несмотря на то, что Беларусь оказывает всяческую помощь и поддержку – у них есть еда, вода, сухие дрова – люди болеют. Очень много обращений за медицинской помощью за последние дни. Дети болеют.

Они решили пойти и попробовать поговорить с Евросоюзом, польскими силовиками, попросить гуманитарный коридор. Эти тысячи людей (сложно представить, сколько их, никто их так и не смог подсчитать, но приблизительно 3 тысячи человек) – все они пришли сюда. Прямо сейчас они размещаются на своих палатках, спальниках прямо перед силовиками в этом пункте пропуска. Садятся на асфальт – здесь уже не земля, которую можно было согреть костром, а голый асфальт. Сколько они здесь намерены сидеть, непонятно, но их старейшина говорил нам в интервью, что они не будут предпринимать никаких силовых методов, не собираются создавать никаких конфликтов. Они хотят мирно поговорить и решить вопрос. Они хотят гуманитарного коридора. Они не хотят в Польшу, не хотят в Беларусь, они хотят в Европу. Большинство из них хотят в Германию, кто-то – в Испанию.

Пока диалога, как мы видим, по-прежнему нет, у поляков наготове силовики со щитами, дубинками, водомет направлен на людей. Я вижу, что даже тяжелая военная техника за забором наготове. Очень сложно сказать, чего здесь можно ожидать. Одно ясно точно – эти люди назад уже не пойдут. Мы будем следить за ситуацией на границе и, чуть что, сразу же выходить в прямой эфир. Оставайтесь с нами.

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