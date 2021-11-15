Боррель: «Сейчас в Европе больше стен, чем в эпоху Берлинской стены. Но проблемы мигрантов не будут решены с их помощью»

Кризис на границе Беларуси и Польши нельзя решить путем строительства стен. Сенсационное заявление сделал глава европейской дипломатии в интервью одному из французских телеканалов. Жозеп Боррель предложил своим коллегам заняться корнями миграционных проблем, а не делать Европу крепостью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности:

Проблему мигрантов невозможно решить, построив стену на границе Польши и Беларуси. Сейчас в Европе больше стен, чем в эпоху Берлинской стены. Но проблемы мигрантов не будут решены с их помощью. Их нужно решать, только стабилизировав обстановку в их странах.