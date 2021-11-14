У него закончилась белорусская виза, он улетает домой. Рассказываем историю беженца, который возвращается в Ливан

Некоторые беженцы предпочитают не дожидаться развязки непростой ситуации и улетают домой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

У Али из Ливана закончилась белорусская виза. Молодой человек провел в лагере несколько дней. Купить билеты ему помогли родственники.