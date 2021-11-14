У него закончилась белорусская виза, он улетает домой. Рассказываем историю беженца, который возвращается в Ливан

Некоторые беженцы предпочитают не дожидаться развязки непростой ситуации и улетают домой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Некоторые беженцы предпочитают не дожидаться развязки непростой ситуации и улетают домой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Илона Волынец, СТВ:
У Али из Ливана закончилась белорусская виза. Молодой человек провел в лагере несколько дней. Купить билеты ему помогли родственники.
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