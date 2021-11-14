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У него закончилась белорусская виза, он улетает домой. Рассказываем историю беженца, который возвращается в Ливан

14 ноября 2021 18:56
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Некоторые беженцы предпочитают не дожидаться развязки непростой ситуации и улетают домой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

У него закончилась белорусская виза, он улетает домой. Рассказываем историю беженца, который возвращается в Ливан-1

Илона Волынец, СТВ:  
У Али из Ливана закончилась белорусская виза. Молодой человек провел в лагере несколько дней. Купить билеты ему помогли родственники.  

У него закончилась белорусская виза, он улетает домой. Рассказываем историю беженца, который возвращается в Ливан-4

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Илона Волынец # Фотофакт

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