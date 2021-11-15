В Австрии ввели локдаун для непривитых от коронавируса

С этого 15 ноября посещать общественные места смогут только люди с COVID-паспортами или переболевшие. Отрицательный ПЦР-тест больше не является разрешением.

Непривитые смогут выходить из дома только на работу, к врачу, за продуктами первой необходимости. За этим будет строго следить полиция. Проверки уже начинаются, нарушителям грозит штраф в 90 евро. В Австрии за сутки коронавирусом заболели около 12 тысяч человек и 83 % из них – непривитые.