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В Австрии ввели локдаун для непривитых от коронавируса

15 ноября 2021 09:28
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Новости Австрии. Австрия ввела жесткие ковид-ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Австрии ввели локдаун для непривитых от коронавируса-1

С этого 15 ноября посещать общественные места смогут только люди с COVID-паспортами или переболевшие. Отрицательный ПЦР-тест больше не является разрешением.  

В Австрии ввели локдаун для непривитых от коронавируса-4

Непривитые смогут выходить из дома только на работу, к врачу, за продуктами первой необходимости. За этим будет строго следить полиция. Проверки уже начинаются, нарушителям грозит штраф в 90 евро. В Австрии за сутки коронавирусом заболели около 12 тысяч человек и 83 % из них – непривитые.  

# Вакцинация # общество # Фотофакт

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