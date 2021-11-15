В Беларуси это более 350 тысяч человек. Почему растёт число больных сахарным диабетом?

«Не ешь много сладкого, диабет будет» – такую фразу неоднократно можно услышать в течение жизни. Тем не менее многих сладкоежек участь под названием «диабет» минует, а тех, кто много сладкого не употребляет, настигает такая болезнь. Почему развивается сахарный диабет и чем он опасен?

Ольга Орлова, эндокринолог УЗ «34-я районная клиническая поликлиника г. Минска»:

Это группа эндокринных заболеваний, которые связаны с абсолютной или относительной недостаточностью инсулина. Инсулин – это белковый гормон, который вырабатывается в бета-клетках поджелудочной железы. При определенных причинах – это могут быть вирусные инфекции, токсические поражения – бета-клетки повреждаются, и инсулин вырабатываться перестает. Наступает состояние недостатка инсулина. Здесь и развиваются такие заболевания, как сахарный диабет первого или второго типа, ладодиабет либо специфические виды диабета.

Ольга Орлова:

Первый тип диабета развивается быстро – возникает похудение, жажда, сухость кожных покровов. Это диабет деток, подростков, молодых людей. Со вторым типом диабета все сложнее – длительное время он может никак себя не проявлять. Когда появляются жалобы, от начала заболевания может проходить 5-7 лет. Жалобы не ярко выраженные – это жажда, сухость кожных покровов, головная боль.

Катерина Никитина, нутрициолог:

Такие продукты, как рафинированная белая мука, хлеб из нее, макаронные изделия, обработанное мясо, сосиски и колбасы, сладкие напитки и даже пакетированные соки, белый шлифованый рис, рафинированные масла, подсолнечное, которые мы все так любим – все это способствует увеличению риска появления сахарного диабета. И даже такой продукт, как винегрет, способствует поднятию уровня сахара в крови. Виной тому – свекла.

У больных диабетом выше риск развития инфаркта миокарда, острого нарушение мозгового кровообращения, поражения почек и нервной системы, синдрома диабетической стопы. Поэтому в случае с этой болезнью, как и многими другими, лучше предупредить, чем лечить.

Ольга Орлова:

Человек должен иметь здоровые пищевые привычки, регулярную физическую активность, не допускать набора массы тела, особенно если он знает, что у него в роду были люди с сахарным диабетом. Он должен регулярно проходить диспансерные осмотры, в том числе в поликлинике. Одной из мер профилактики тяжелого течения коронавирусной инфекции является вакцинация. Пациенты с сахарным диабетом обязательно должны быть вакцинированы в первую очередь.

Катерина Никитина:

Для того чтобы как-то обезопасить себя от появления сахарного диабета, обращайте внимание на продукты с низким гликемическим индексом. Возьмите за правило использовать в пищу продукты до 40 единиц гликемического индекса. За последние 10 лет в Беларуси число больных сахарным диабетом увеличилось более чем в два раза. Сегодня это более 350 тысяч человек. Почему число заболевших ежегодно увеличивается?