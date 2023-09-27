«Тяжёлая артиллерия вступает в бой». Почему между тёщей и свекровью может возникнуть конфликт?

Молодая семья. Взаимоотношения между сватами – родителями молодоженов – очень сильно влияют на формирование климата в доме и начало семейной жизни. О том, как создать гармоничный союз между родственниками, и что делать, если возникают определенные проблемы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Как складываются отношения между тещей и свекровью? Правда ли, что они соревнуются за эту пальму первенства и главенства – кто главный в новой семье?