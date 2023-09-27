«Тяжёлая артиллерия вступает в бой». Почему между тёщей и свекровью может возникнуть конфликт?

Молодая семья. Взаимоотношения между сватами – родителями молодоженов – очень сильно влияют на формирование климата в доме и начало семейной жизни. О том, как создать гармоничный союз между родственниками, и что делать, если возникают определенные проблемы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Как складываются отношения между тещей и свекровью? Правда ли, что они соревнуются за эту пальму первенства и главенства – кто главный в новой семье?
Любава Владыко, руководитель народного фольклорного ансамбля «Паршинские зори» Паршинского центра культуры:
Именно так. Именно как тяжелая артиллерия вступает в бой – именно две мамы. Не так готовит, не так зашивает, не вовремя детям нос вытерла. Не лезьте, мамы дорогие. Дайте им развиваться, возможность построить эту свою жизнь. Научатся они и пришить, и прибить. Главное, чтобы у них гармония была внутри семьи. Поэтому любовь не должна быть слепой. Это их жизнь, они ее строят, а вы наслаждайтесь и будьте мудрыми. Поправьте, помогите, но чтобы это было не в обиду ни невестке, ни зятю. Уже помогли финансово, не надо упрекать всю жизнь.
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