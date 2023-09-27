Любовь со стороны родителей не может быть слепой. Почему свекровь не должна вмешиваться в дела молодых?

Молодая семья. Взаимоотношения между сватами – родителями молодоженов – очень сильно влияют на формирование климата в доме и начало семейной жизни. О том, как создать гармоничный союз между родственниками, и что делать, если возникают определенные проблемы, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Любава Владыко, руководитель народного фольклорного ансамбля «Паршинские зори» Паршинского центра культуры:

В первую очередь не должна лезть свекровь в дела молодых. Существуют, как говорят, слова золотой свекрови: если мой сын будет горой стоять за свою жену, я буду счастлива от того, что родила замечательного мужчину. Какого я родила сына, покажет моя старость. Поэтому не надо мешать молодым жить и начинать жизнь. Как правило, любовь не может быть слепой со стороны родителей. Залюбливая своих детей, они действуют по принципу одного гнезда. То есть мама боится отпустить своего ребенка, не подготовила его, он не готов к этой жизни и с одной, и другой стороны. Молодая девушка и парень – родителям кажется, что они самые любимые и не готовы к этой жизни. Действительно, и сваты не те, и жизнь не та, и работа не та. Дело в том, что лидеры в семье – то папа, то мама. Хочу заметить, что конфликты чаще всего бывают между сватьями, мужчины редко лезут.