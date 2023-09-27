«Их советы – самое ценное, что может быть». БСЖ организовал праздник для женщин «золотого возраста» в Заславле

Новости Беларуси. Женщин «золотого возраста» чествовали накануне Дня пожилых людей в Заславле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перед нашей страной у каждой из них особые заслуги. Большой праздник организовал Белорусский союз женщин.

Попав в концлагерь «Озаричи», шестилетняя девочка Надя твердо решила, что хочет спокойную и мирную профессию. Выбор пал на учителя русского языка и литературы. Педагогическая карьера сложилась успешно. В середине 1980-х Надежда Григорьевна возглавила Минский техникум советской торговли, который одним из первых в стране стал колледжем. Энергия, любовь к Родине дали силы осуществить многое. В 2018 году в свет вышла книга, в которой женщина делится самым сокровенным из своего жизненного опыта. Сейчас же Надежда Григорьевна уже более 15 лет – ответственный секретарь Белорусского союза женщин.

Надежда Лось, председатель клуба старейшин Минской городской организации ОО «Белорусский союз женщин»:

Моя работа была удостоена почетного звания «Заслуженный учитель» – получила в 36 лет. Это очень рано и обязывало меня стараться работать так, чтобы оставить какой-то определенный след.

День пожилых людей – это возможность выразить благодарность старшему поколению за отданные знания и силы. Сегодня в составе делегации – по шесть представительниц от каждой области и Минска. В прошлом они работали в различных сферах деятельности, активно занимались общественными делами и вносили большой личный вклад в развитие Беларуси. Многие и сегодня продолжают служить на благо нашей Родины и вдохновлять своим примером молодежь.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Каждую из этих женщин чествуют и привечают на местах и районные, и областные организации, безусловно. Но нам хотелось, чтобы у них была возможность из разных регионов увидеть друг друга. Увидеть, пообщаться, обменяться. А для нас это важный опыт, потому что эти женщины видят гораздо больше, чем видим мы. Мы часто бежим в жизни, а они уже смотрят с высоты своего опыта. Они понимают и анализируют по-другому происходящие события. Поэтому их советы – самое ценное, что может быть сегодня.