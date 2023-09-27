В Гомельской области начали уборку сои. Чем примечательна эта культура для Беларуси?

Новости Беларуси. Закрыть всю потребность в кормовом белке – непростая задача для нашего агропромышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Третий год в Буда-Кошелевском районе продолжается эксперимент по выращиванию сои. Там приступили к уборке этой культуры и довольны первым результатом. В чем особенность выращивания нетипичных для Беларуси бобов и чем ценны их зерна – узнавала Анна Корольчук.

В Буда-Кошелевском районе находится одна из крупнейших плантаций сои в стране. Аграрный эксперимент здесь начали в 2021 году. С тех пор угодья нетипичной для наших широт культуры увеличили в четыре раза. 1 600 гектаров сои – это еще не предел, уверен агроном хозяйства «Особино» Дмитрий Волков.

Дмитрий Волков, главный агроном сельхозпредприятия «Белоруснефть-Особино»:

С учетом изменения климата Гомельская область наиболее подходит для возделывания сои, но культура очень требовательна к почве. Не вся площадь может быть пригодна для ее возделывания. На предприятии возделывается пять сортов, четыре из них – импортная селекция, один белорусский сорт. Белорусский занимает у нас более 70 % в структуре – это сорт «Припять». Остальные сорта мы берем более ранние, чтобы была более плавная уборка.

Убирать урожай этого года только начали, но уже понятно: плюс будет. И неголословно отмечают: по урожайности и валовому сбору сои планируют выйти на рекорд. Чтобы собрать 3 тысячи тонн бобов, аграриям потребуется чуть больше недели.

Она уже полностью готова, то есть она даже в стручке болтается – отвалилась. Она полностью влагу отдала. На сегодня только погода и все.

Анна Корольчук, корреспондент:

Выращивание сои в хозяйстве – это один из проектов по импортозамещению. Шрот из этой бобовой культуры – идеальный источник белка для птицы. Его производство позволяет сократить импортные закупки кормов.

На предприятии посчитали: даже при средней урожайности в 16 центнеров с гектара своя соя обходится дешевле, чем завозная. Учитывая объемы производства бройлера в «Особино», экономия выходит существенная. С полей сою привозят на КХП, где урожай доводят до необходимых показателей. Здесь четко понимают, что от сбалансированного корма зависит продуктивность. И ставку в рационе нужно делать на белок.