В Гомельской области начали уборку сои. Чем примечательна эта культура для Беларуси?
Новости Беларуси. Закрыть всю потребность в кормовом белке – непростая задача для нашего агропромышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Третий год в Буда-Кошелевском районе продолжается эксперимент по выращиванию сои. Там приступили к уборке этой культуры и довольны первым результатом.
В чем особенность выращивания нетипичных для Беларуси бобов и чем ценны их зерна – узнавала Анна Корольчук.
В Буда-Кошелевском районе находится одна из крупнейших плантаций сои в стране. Аграрный эксперимент здесь начали в 2021 году. С тех пор угодья нетипичной для наших широт культуры увеличили в четыре раза. 1 600 гектаров сои – это еще не предел, уверен агроном хозяйства «Особино» Дмитрий Волков.
Дмитрий Волков, главный агроном сельхозпредприятия «Белоруснефть-Особино»:
С учетом изменения климата Гомельская область наиболее подходит для возделывания сои, но культура очень требовательна к почве. Не вся площадь может быть пригодна для ее возделывания. На предприятии возделывается пять сортов, четыре из них – импортная селекция, один белорусский сорт. Белорусский занимает у нас более 70 % в структуре – это сорт «Припять». Остальные сорта мы берем более ранние, чтобы была более плавная уборка.
Убирать урожай этого года только начали, но уже понятно: плюс будет. И неголословно отмечают: по урожайности и валовому сбору сои планируют выйти на рекорд. Чтобы собрать 3 тысячи тонн бобов, аграриям потребуется чуть больше недели.
Она уже полностью готова, то есть она даже в стручке болтается – отвалилась. Она полностью влагу отдала. На сегодня только погода и все.
Анна Корольчук, корреспондент:
Выращивание сои в хозяйстве – это один из проектов по импортозамещению. Шрот из этой бобовой культуры – идеальный источник белка для птицы. Его производство позволяет сократить импортные закупки кормов.
На предприятии посчитали: даже при средней урожайности в 16 центнеров с гектара своя соя обходится дешевле, чем завозная. Учитывая объемы производства бройлера в «Особино», экономия выходит существенная. С полей сою привозят на КХП, где урожай доводят до необходимых показателей. Здесь четко понимают, что от сбалансированного корма зависит продуктивность. И ставку в рационе нужно делать на белок.
Виктор Иванов, исполняющий обязанности заместителя директора по промышленному производству сельхозпредприятия «Белоруснефть-Особино»:
Соя поступает первоначально в лабораторию. Там отбирается первоначально анализ ее на влажность, потом она поступает на зерносушильный комплекс, где она сушится при низких температурах. Когда высушилась, поступает на хранение. Далее перерабатываем на масло и шрот соевый.
Кстати, хозяйство входит в пятерку лидеров птицеводческой отрасли Беларуси. Технологическую цепочку выстраивают по принципу замкнутого цикла. А сырьевую независимость здесь считают крепким фундаментом, которому не страшны кризисы глобальной экономики. В планах и расширение посевов сои. Притом успешно будут использовать семена именно белорусской селекции, которые уже сейчас позволяют в южных районах получить до 25 центнеров с гектара.