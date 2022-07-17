Утром роса приобретает целебные свойства. Приметы июля, в которые верили наши предки

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 18 июля – Афанасьев день. На Руси на Афанасия отмечали Месяцев праздник, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Вечером выходили на улицу и смотрели, как Месяц «играет» в небе – перебегает с места на место, изменяет цвет, то прячется за облака, то вновь показывается. Считалось, что так Месяц празднует свой день. Такая «игра» предвещала хороший урожай. Если к тому же Месяц светил ясно и был хорошо виден – это сулило сухую и теплую осень. Также говорили, что если этим вечером наблюдать за Месяцем, то сил в человеке прибавится.

19 июля – Сысоев день. На Руси к этому дню полагалось завершить посевные работы там, где они еще продолжались. Считалось, что нынешним утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и здоровье и человеку, а также зверю и птице. «Сысой – ходи по росе босой», – говорили в народе. Также верили, что утренняя роса способствует созреванию хлеба.