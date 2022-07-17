Утром роса приобретает целебные свойства. Приметы июля, в которые верили наши предки

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 18 июля – Афанасьев день. На Руси на Афанасия отмечали Месяцев праздник, рассказали в программе «Плюс-минус».
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 18 июля – Афанасьев день. На Руси на Афанасия отмечали Месяцев праздник, рассказали в программе «Плюс-минус».
Вечером выходили на улицу и смотрели, как Месяц «играет» в небе – перебегает с места на место, изменяет цвет, то прячется за облака, то вновь показывается. Считалось, что так Месяц празднует свой день. Такая «игра» предвещала хороший урожай. Если к тому же Месяц светил ясно и был хорошо виден – это сулило сухую и теплую осень. Также говорили, что если этим вечером наблюдать за Месяцем, то сил в человеке прибавится.
19 июля – Сысоев день. На Руси к этому дню полагалось завершить посевные работы там, где они еще продолжались. Считалось, что нынешним утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и здоровье и человеку, а также зверю и птице. «Сысой – ходи по росе босой», – говорили в народе. Также верили, что утренняя роса способствует созреванию хлеба.
20 июля – Авдотья Сеногнойка. На Руси Сеногнойкой Авдотью прозвали за частые дожди, случавшиеся на ее именины и мешавшие заготовке сена. Считалось, что если в этот день начнутся осадки, то выпадать им еще несколько недель. А от большой влажности сено, которое не успели убрать, сгниет прямо на лугах. Поэтому нужно было как можно быстрее собрать его в скирды. Крестьяне знали: «Сгребешь сено в кучи – так не страшны и тучи».
21 июля – Прокопий Жнец. С Прокопия начинает поспевать черника. Это считалось верной приметой того, что озимый хлеб готов к жатве. «Зреет черника – идет жатва лихо», – говорили крестьяне. По чернику обычно ходили дети, поскольку взрослые были заняты в поле. «В ягодный год дел невпроворот», – такая поговорка появилась не зря. Собирать эту ягоду было делом не простым – мешали комары. «Черника зреет под комариные песни», – замечали люди.
22 июля – Панкратий и Кирилл. На Руси на Панкратия и Кирилла всей семьей пробовали первые огурцы. А самый первый огурец хозяйка должна была сорвать скрытно от всех и закопать в самом потаенном уголке огорода – в таком случае следующий год будет урожайным.