4,5 млн транзакций в год: как работает ГТК в условиях санкционного давления?

Профессиональный праздник таможенников был учрежден в 1996 году, вскоре после провозглашения Беларусью независимости. Что закономерно. И это не просто дата в календаре, а признание важности службы, которая работает на пересечении границ, интересов и вызовов современного мира. И задачи таможни усложняются из года в год. Растет объем международной торговли, появляются новые схемы обхода контроля, все более очевидной становится киберугроза. В ответ служба усиливает сотрудничество с ЕАЭС и ВТО, внедряет искусственный интеллект для анализа рисков, развивает кадровый потенциал, модернизирует инфраструктуру и логистику. Белорусская таможенная служба сегодня насчитывает более 7 тысяч сотрудников. Это восемь региональных таможен и 11 управлений. Ежегодно ГТК оформляет порядка 4,5 миллиона транзакций, в том числе с применением современных технологий. В будущем в работе таможенников появится и электронный пункт пропуска.

В период глобальных логистических изменений и санкционного давления роль таможенников возрастает многократно.

Служба обеспечивает контроль за перемещением товаров и транспорта, соблюдение санитарных и технических норм, защищает внутренний рынок от контрафакта, ведет борьбу с контрабандой и теневыми схемами. И все это на фоне стремительно меняющейся обстановки в мире. За примерами далеко ходить не нужно – закрытие польской границы нанесло серьезный удар по международной торговле. Но мир большой, и многие страны хотят с нами взаимодействовать в самых разных форматах. Только в 2025 году таможенный комитет подписал пять соглашений о сотрудничестве с Индией, Египтом, Нигерией, Узбекистаном и Азербайджаном. И это не удивительно. Беларусь – страна с уникальным географическим положением. Мы граничим сразу с пятью государствами и являемся важным транзитным узлом между Европой и Евразией.

Белорусские таможенники играют весомую роль и в безопасности Союзного государства. Например, последняя задержанная партия сильнейшего психотропа, а это порядка 637 килограммов. Она следовала из Латвии через нашу границу и предназначалась для России.