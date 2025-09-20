В Москве +24, а в Париже +16 с дождём – прогноз погоды в Европе

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В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с прояснениями, погоду с дождем. Средний температурный показатель в Париже составит +19 градусов. В Вене +28, без осадков. В Риме ожидается +32, малооблачно. В Мадриде +25. В испанской столице облачно с прояснениями возможен кратковременный дождь.

В Болгарии малооблачно, +26. Без осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре термометры покажут +27. +33 будет отмечено в Афинах.