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В Москве +24, а в Париже +16 с дождём – прогноз погоды в Европе

20 сентября 2025 16:49
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В Москве +24, а в Париже +16 с дождём – прогноз погоды в Европе-2

В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с прояснениями, погоду с дождем. Средний температурный показатель в Париже составит +19 градусов. В Вене +28, без осадков. В Риме ожидается +32, малооблачно. В Мадриде +25. В испанской столице облачно с прояснениями возможен кратковременный дождь. 

В Москве +24, а в Париже +16 с дождём – прогноз погоды в Европе-4

В Болгарии малооблачно, +26. Без осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре термометры покажут +27. +33 будет отмечено в Афинах.

В Москве +24, а в Париже +16 с дождём – прогноз погоды в Европе-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается до +23, дневные часы, пройдет небольшой дождь. В Вильнюсе +23, облачно с прояснениями. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +26. +28 в Киеве, переменная облачность, без осадков. В Москве +24.

# Погода

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