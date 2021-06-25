Белорусская общественная организация ветеранов ОВД и внутренних войск отмечает 30-летие. Александр Лукашенко направил поздравления

Новости Беларуси. Своим опытом с молодым поколением всегда готовы поделиться те, кто уже прошел службу. 25 июня Белорусская общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск отмечает 30-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравление с важной датой направил глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Своими примерами мужества и стойкости, чести и выдержки, компетентности и добросовестного исполнения профессиональных обязанностей вы сохранили лучшие традиции предшественников, стали образцом преданного служения стране и народу для современных и будущих сотрудников подразделений Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

Президент поблагодарил ветеранов за службу и активное участие в подготовке и воспитании нынешнего поколения солдат правопорядка.