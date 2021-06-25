Обрызгивание из шланга не поможет. Как правильно поливать растения в жару?

Летний зной – это серьёзное испытание не только для людей, но и для растений. Недостаточное количество влаги может нанести непоправимый вред саду.

Михаил Рудевич, старший научный сотрудник Центрального ботанического сада г. Минска:

Сосны имеют довольно глубокую корневую систему, что также обеспечивает им хорошее функционирование в засушливый период. Но ели, некоторые можжевельники имеют достаточно поверхностную корневую систему, которая располагается в неглубоких слоях, в зависимости от размера растения на глубине 30 – 90 сантиметров. В засушливый период данный слой почвы значительно иссыхает, что приносит растению большие страдания.

Именно поэтому сейчас специалисты рекомендуют особое внимание уделить поливу. Однако чтобы водные процедуры принесли должный эффект, надо следовать правилам.

Михаил Рудевич:

Ошибкой наших садоводов, дачников и прочих обывателей является то, что они предполагают, что тот полив, который они предпринимают для увлажнения газона (обрызгивание из шланга), может каким-то образом принести пользу и хвойным растениям, деревьям, кустарникам. Это совершенно не так. Когда мы делаем поверхностный полив, прогретая почва быстро испаряет эту влагу, а корни не успевают даже ею воспользоваться. Даже если мы будем производить этот полив довольно часто, то все равно мы не добьемся успеха. Поэтому я призываю всех держателей своих огородных коллекций при поливе как хвойных растений, так и плодовых, декоративных растений другого рода обеспечивать в засушливый период довольно емким поливом. Если это небольшое растение, то два – три ведра за один раз надо под него вылить. В засушливый период такие поливы должны чередоваться через два – три дня. Если мы производим полив из шланга, то я рекомендую простую методику: мы должны сделать небольшой напор воды, положить шланг в ведро, засечь время, за сколько это ведро наполняется.

Бытует мнение, что поливать растения в солнечную погоду по кроне нельзя. И это верный подход, ведь капли воды, благодаря эффекту линзы, могут вызвать ожог на листьях. Но есть случаи, когда орошение кроны, независимо от погоды и времени суток, просто необходимо.