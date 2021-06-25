Поддержка пожилых. Как получить социальную помощь?

Пожилые люди – это та категория граждан, которые всегда нуждаются в поддержке. И забота о них в приоритете государства.

Вероника Коренюк, инспектор по основной деятельности отделения социальной помощи на дому территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района г. Минска:

Если пожилому человеку потребуется уход, необходимо обратиться в территориальный центр социального обслуживания населения того района, где он проживает. Чтобы получить социальную помощь, необходимо обратиться в медицинское учреждение за выдачей справки с указанием функционального класса, где будет указано, что человек нуждается в надомном обслуживании.

К функциональному классу в справке прилагается перечень услуг, согласно которому выполняется социальная помощь. Позже с гражданином заключается договор, где прописано количество посещений в неделю.

Вероника Коренюк:

Мы оказываем социально-бытовые услуги – это покупка и доставка продуктов питания, покупка медикаментов, уборка в квартире, помощь в приготовлении пищи, гигиенические процедуры, также мы оказываем социально-посреднические услуги – это помощь в восстановлении связи с родственниками, которые находятся за границей. Оказываются и консультационно-информационные услуги. Зачастую подопечные хотят пообщаться, поэтому социальные работники становятся для них родными.

Галина Игнатюк, социальный работник:

Большую часть, конечно, наши бабушки, дедушки, пользуются социально-бытовыми услугами, это покупка и доставка продуктов питания, доставка лекарственных средств. Дальше, конечно, раз в неделю или, по необходимости, два раза – это уборка, уборка пылесосом, протирание пыли. Создание условий для проживания наших подопечных.

Наблюдательность и высокий уровень эмпатии – этими качествами должен обладать настоящий специалист. Социальный работник Галина следила за здоровьем близкого человека. А на пенсии поняла, что досматривать можно не только своих, помощь нужна многим.

Галина Игнатюк:

Все подопечные – индивидуумы, все разные, к каждому нужен и подход, и знать уже человека, чтобы правильно вести себя. Находишь с ними контакт, тогда совсем легко работать.