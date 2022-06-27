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«Ты становишься мужчиной». Первый районный патриотический лагерь открыли в Минске

27 июня 2022 14:29
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Новости Беларуси. На территории 170-й средней школы торжественно открылся первый районный патриотический лагерь «Победа», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На протяжении 18 дней ребята будут посещать памятные места Беларуси, знакомиться с военным уставом, а также участвовать в различных соревнованиях.  

О том, как прошел первый день смены – в материале Алеси Ивановой.  

«Ты становишься мужчиной». Первый районный патриотический лагерь открыли в Минске-1

На базе 170-й средней школы торжественно открыли смену патриотического лагеря. По традиции праздничная линейка началась с выступления военного оркестра. Здесь собрались около 30 старшеклассников со всех школ и гимназий Московского района. Для большинства ребят такой опыт в новинку, поэтому и ждали смены с нетерпением.  

«Ты становишься мужчиной». Первый районный патриотический лагерь открыли в Минске-4

Владислав Чаплыгин, ученик средней школы № 26:  
В подобном лагере я впервые. Планирую узнать новых людей, познакомиться с бытом военнослужащих. Я хочу учиться на сотрудника пограничной службы.  

Подробности в видеоматериале.  

# Год исторической памяти # общество # Владислав Чаплыгин # Дмитрий Корзун # Елена Рябова # Юрий Швецов # Игорь Коваленя # Алеся Иванова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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