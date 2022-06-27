«Ты становишься мужчиной». Первый районный патриотический лагерь открыли в Минске

Новости Беларуси. На территории 170-й средней школы торжественно открылся первый районный патриотический лагерь «Победа», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На протяжении 18 дней ребята будут посещать памятные места Беларуси, знакомиться с военным уставом, а также участвовать в различных соревнованиях. О том, как прошел первый день смены – в материале Алеси Ивановой.

На базе 170-й средней школы торжественно открыли смену патриотического лагеря. По традиции праздничная линейка началась с выступления военного оркестра. Здесь собрались около 30 старшеклассников со всех школ и гимназий Московского района. Для большинства ребят такой опыт в новинку, поэтому и ждали смены с нетерпением.