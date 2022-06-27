Лазуткин: война в Украине может действительно продолжаться лет 10. Такие прогнозы мы уже видим в западной прессе

Задачей российской армии на втором этапе спецоперации является установление контроля над Донбассом и южной Украиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики. Однако пока не ясно, возможны ли новые мирные переговоры в случае достижения промежуточных целей операции, например, выхода российских войск на административные границы Донецкой и Луганской областей. Тему переговоров продолжит Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Был момент, когда войска вывели из-под Киева, и тогда Украина могла подписать мир на относительно выгодных условиях. Мы тогда еще удивлялись, зачем убили члена украинской переговорной группы и при этом назвали его предателем. Успешные переговоры не устраивали ни Британию, ни США, которые выступали за продолжение боевых действий, хотя Европа была готова их закончить. По условиям переговоров Россия оставляла за собой Крым, Донецк и Луганск и не ставила вопрос о Херсоне, Мелитополе и других районах. Их были готовы отдать в обмен на гарантии по НАТО и ядерному оружию. Хотя в НАТО Украину не берут до сих пор, а идею с ядерными зарядами открыто поддержали только поляки. То есть Украина могла продать на переговорах то, чего у них и так не было. Однако Зеленский из переговоров вышел, остальная группа вела себя по-хамски, и в это же время появляются многочисленные видео пыток российских пленных, чтобы настроить уже российское общество против переговоров.

Андрей Лазуткин:

А в Стамбуле вдруг оказался Роман Абрамович, не самая популярная в России фигура, причем непонятно, с какой он был стороны и от кого, якобы сам по себе. То есть были задействованы все механизмы, чтобы сорвать переговоры. Далее Зеленский заявил, что все вопросы будут решаться на поле боя и что агрессора выбросят с территории Украины. Тогда это казалось возможным, и вот проходит три месяца. Это время Зеленский использовал для личного пиара, было отснято огромное число заявлений, пресс-конференций, выступлений для западных СМИ. Отдельные фрагменты мы показывали. Общее в них то, что первые минут 15 Зеленский говорит нормально, а потом начинает выключаться, качаться и отвечает с трудом. Понятно, что любой на его месте выглядел бы плохо. Но, во-первых, видно, что Зеленский лично не руководит войсками, во-вторых, приоритет в этой войне – ее информационная часть, которая позволяет получать деньги, оружие, поддержку, влиять на западное общественное мнение. Казалось бы, под Северодонецком замыкают котел, а к Зеленскому в это время привозят американского актера Бена Стиллера.

Андрей Лазуткин:

Версии на русском или украинском этой встречи нет, она снималась для западного зрителя. Американскому избирателю надо объяснить, кто такой Зеленский, которого мы поддерживаем. А актер Стиллер, фильмов которого мы в СНГ не знаем и не смотрели, на него очень похож. Он тоже еврей по национальности, тоже делал карьеру как комедийный актер, а потом ушел в политику, присоединился к американской Демпартии, работал послом доброй воли в ООН и по другим направлениям. То есть задача их пиара не только обосновать войну до последнего украинца или отказ от переговоров, а отчитаться за 30 миллиардов долларов помощи, которую передали США. Для рядового американца Украина – это примерно как Руанда, и ему надо объяснить максимально просто, что русские ведут там геноцид, а страной управляет примерно такой же человек, как наш актер, и мы ему помогаем. Но дела на фронте в это время шли не очень. Котел замкнули, в районе Лисичанска была окружена группировка до 10 тысяч человек. А что делает Зеленский? На следующий день он проводит пресс-конференцию с украинской диаспорой в вузах Канады. Вопросы поступают самые дурацкие. Например, чувствует ли себя Зеленский Гарри Поттером, который борется со злом?

Владимир Зеленский, президент Украины:

Дякую, що хоч таке порівняння. Гаррі Поттер все ж краще, ніж Волан де Морт. Ми знаємо, хто в цій війні Волан де Морт, а хто Гаррі Поттер, то ж знаємо, чим закінчиться ця війна. Дякую! Андрей Лазуткин:

Это, конечно, говорит не о Зеленском, а об уровне восприятия наших проблем западным обществом. Вот сидят молодые люди, студенты, наверное, не самые глупые в Канаде. И им говорят: есть хорошие, есть плохие, как в сказке. Такое детское объяснение. Почему идут боевые действия, что в течение восьми лет происходило в Украине, кто устроил там переворот и что было потом – они Зеленского не спрашивают. Но это восприятие обычного человека. А вот верхушка все знает и помнит. Это руководитель московского бюро крупнейшего британского телеканала Розенберг, он ранее брал интервью у Лукашенко, а теперь задает вопрос Сергею Лаврову.

– До аннексии Крыма в 2014 году не было войск НАТО в Восточной Европе. Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:

Я вам больше скажу, и аннексии Крыма-то не было.

– Потом, в 2016 году появились 4 500. В результате аннексии Крыма. В этом году, после 24 февраля, – 40 тысяч. Но это в результате действий России.

– Стивен, вы же умный человек.

– Я смотрю факты.

– Это факты, безусловно. Я вам приведу другие факты. Вся ваша аналитика опирается на ту самую cancel culture (культура отмены). Отменяйте все, что предшествовало тому событию, которое вы решаете назвать то вторжением, то аннексией.

– Абсолютно нет.

– Что было 21 февраля 2014 года в Украине? То, что мы называем госпереворотом. Вы как это называете?

– Я у вас беру интервью. Как вы называете?

Андрей Лазуткин:

Вот их точка зрения на события. Вы, русские, сами виноваты в своих проблемах. Вы нападаете, а мы вынуждены отвечать. Это такая оборонительная война в Украине, куда поступают оружие и деньги НАТО. А какой-то госпереворот, кто его финансировал – нет, про это мы говорить не будем. Но оказалось: чтобы выиграть такую войну, одних денег недостаточно. Это война нового типа, где воюют артиллерией. На Западе такие вооружения, как тяжелые гаубицы, считались устаревшими, их просто нет в нужном количестве, чтобы поставить в Украину. Все последние годы Запад воевал почти без них. В Афганистане, Ираке, Югославии не было линии фронта, были воздушные налеты, а потом полицейская операция, когда натовская армия воюет против партизан и мирного населения. То есть перелом НАТО не обеспечит, война затягивается и будет идти столько, сколько Россия решит наступать. Еще одна версия Запада, что это геноцид, что русским надо убить как можно больше украинцев. Однако мы видим, что Зеленский совершенно спокойно ездит в прифронтовые города, вот он ходит руки в карманы. Причем охраняют его не Вооруженные силы, а грузины и другие иностранцы. Это публичные встречи, и получить данные разведки, ударить по Зеленскому, ликвидировать его несложно.