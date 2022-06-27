В Минске возвели около 360 тыс квадратных метров жилья. Это 40% от запланированного на год

Новости Беларуси. В Минске возвели более 40 % из запланированного на 2022 год жилья. Это составляет около 360 тысяч квадратных метров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Активно строятся дома для многодетных. Для этой категории граждан уже готово более 500 квартир. Всего же для нуждающихся возведено свыше 80 тысяч квадратных метров жилья. Особый акцент на строительство в городах-спутниках. Из общего плана по строительству жилья в Минской области 24 тысячи квадратов будет построено для переезда минчан.