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В Минске возвели около 360 тыс квадратных метров жилья. Это 40% от запланированного на год

27 июня 2022 14:27
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Новости Беларуси. В Минске возвели более 40 % из запланированного на 2022 год жилья. Это составляет около 360 тысяч квадратных метров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске возвели около 360 тыс квадратных метров жилья. Это 40% от запланированного на год-1

Активно строятся дома для многодетных. Для этой категории граждан уже готово более 500 квартир. Всего же для нуждающихся возведено свыше 80 тысяч квадратных метров жилья. Особый акцент на строительство в городах-спутниках. Из общего плана по строительству жилья в Минской области 24 тысячи квадратов будет построено для переезда минчан.  

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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