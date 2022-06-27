«Сделали даже прокат водных видов спорта». Студенты БелГУТ провели открытую выставку дипломных работ

Новости Беларуси. Открытую выставку дипломных проектов начинающих архитекторов провели в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждая работа – фактически готовый вариант благоустройства городской территории. Посмотреть, как выглядит город будущего, и оценить идеи молодых специалистов пришли представители администраций районов и местные жители. Как можно преобразить Гомель, выясняла Анна Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Ландшафтный парк, зоны отдыха, медицинский центр с безбарьерной средой и модернизация жилых застроек. Такие проекты презентовали выпускники архитектурного факультета Белорусского государственного университета транспорта. София Скребец предлагает обустроить территорию вдоль Обкомовского озера. Сейчас там находится пляж, яхт-клуб и тренировочная база для сотрудников МЧС.

София Скребец, выпускница Белорусского государственного университета транспорта:

Главной идеей было развить эти функции дальше, потому что они пользуются популярностью у жилых районов, а также добавить некоторые новые функции, которые привлекут не только жителей Гомеля, но и со всей Беларуси и других стран. Поэтому мы добавили торговые пункты там, где расположен пляж. Там теперь можно будет проводить и различные ярмарки, фестивали. Есть различные кафе общественного питания. Сделали даже прокат водных видов спорта.

В проект студентка добавила площадки для кемпинга и палаточного городка. Подобных мест семейного отдыха в Гомеле пока нет. Так как территория вдоль озера периодически затапливается, предусмотрено поднятие уровня отдельных участков и размещение зданий на сваях. Ульяна Зубец для своего диплома выбрала актуальную и острую тему. О реконструкции бассейна «Дельфин» в Гомеле говорят не первый год. Спортивный объект был открыт в 1969 году, в 2015-м признан аварийным. С тех пор жители Советского района остались без общественного бассейна. Решение о сносе старого здания и строительстве нового уже принято.

Ульяна Зубец, выпускница Белорусского государственного университета транспорта:

Я предлагаю такую концепцию, как сохранение аутентичного вида этого бассейна. В моем бассейне будут добавлены новые функции – кафетерий и спа-зона, также в этом бассейне расширенные спортивные залы. Интерьеры кафетерия отсылают к той эпохе, когда был построен сам бассейн и немножко добавляют арт-деко для современности. Разработки студентов касаются не только общественных пространств, но и важных социальных объектов. Среди них научно-исследовательские центры и медицинские учреждения. Виктория Чуешкова спроектировала реабилитационный центр для больных онкологией. Акцент в интерьере делала на светлые тона и экологичные материалы.