«Сделали даже прокат водных видов спорта». Студенты БелГУТ провели открытую выставку дипломных работ
Новости Беларуси. Открытую выставку дипломных проектов начинающих архитекторов провели в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждая работа – фактически готовый вариант благоустройства городской территории. Посмотреть, как выглядит город будущего, и оценить идеи молодых специалистов пришли представители администраций районов и местные жители.
Как можно преобразить Гомель, выясняла Анна Корольчук.
Анна Корольчук, корреспондент:
Ландшафтный парк, зоны отдыха, медицинский центр с безбарьерной средой и модернизация жилых застроек. Такие проекты презентовали выпускники архитектурного факультета Белорусского государственного университета транспорта.
София Скребец предлагает обустроить территорию вдоль Обкомовского озера. Сейчас там находится пляж, яхт-клуб и тренировочная база для сотрудников МЧС.
София Скребец, выпускница Белорусского государственного университета транспорта:
Главной идеей было развить эти функции дальше, потому что они пользуются популярностью у жилых районов, а также добавить некоторые новые функции, которые привлекут не только жителей Гомеля, но и со всей Беларуси и других стран. Поэтому мы добавили торговые пункты там, где расположен пляж. Там теперь можно будет проводить и различные ярмарки, фестивали. Есть различные кафе общественного питания. Сделали даже прокат водных видов спорта.
В проект студентка добавила площадки для кемпинга и палаточного городка. Подобных мест семейного отдыха в Гомеле пока нет. Так как территория вдоль озера периодически затапливается, предусмотрено поднятие уровня отдельных участков и размещение зданий на сваях.
Ульяна Зубец для своего диплома выбрала актуальную и острую тему. О реконструкции бассейна «Дельфин» в Гомеле говорят не первый год. Спортивный объект был открыт в 1969 году, в 2015-м признан аварийным. С тех пор жители Советского района остались без общественного бассейна. Решение о сносе старого здания и строительстве нового уже принято.
Ульяна Зубец, выпускница Белорусского государственного университета транспорта:
Я предлагаю такую концепцию, как сохранение аутентичного вида этого бассейна. В моем бассейне будут добавлены новые функции – кафетерий и спа-зона, также в этом бассейне расширенные спортивные залы. Интерьеры кафетерия отсылают к той эпохе, когда был построен сам бассейн и немножко добавляют арт-деко для современности.
Разработки студентов касаются не только общественных пространств, но и важных социальных объектов. Среди них научно-исследовательские центры и медицинские учреждения. Виктория Чуешкова спроектировала реабилитационный центр для больных онкологией. Акцент в интерьере делала на светлые тона и экологичные материалы.
Виктория Чуешкова, выпускница Белорусского государственного университета транспорта:
У нас есть онкодиспансер, но нет среды, которая помогла бы восстанавливаться. Мне нравилось изучать, какие именно процедуры могут помочь восстановиться больным. Да, есть свои особенности, но у меня были консультанты. Мой брат – медик, он помогал по мере своих возможностей, я его спрашивала про отделения и сама изучала.
В подобном формате дипломные работы презентуют впервые и место для экспозиции выбрали неслучайно. Сквер имени Белого благоустроили по проекту сегодняшних выпускников. Теперь это любимое место отдыха горожан.
Анна Корольчук:
В 2022 году Гомелю исполняется 880 лет. Местные жители готовы бесконечно признаваться в любви родному городу и предлагают все новые способы сделать это. Воплощение хотя бы части креативных идей стало бы отличным подарком к юбилею города.