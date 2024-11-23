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Лукашенко «в игре»! Как прошёл хоккейный матч команд Президента и Гродненской области?

23 ноября 2024 18:55
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Пример мужества в ледовых баталиях. А также символ созидательного соперничества и здоровой конкуренции. Игра, которая дарит шквал эмоций, азарт, захватывает дух и срывает с трибун разгоряченных болельщиков на «Олимпик-Арены». Адреналин зашкаливал у всех зрителей ледового поединка 18-го сезона республиканских соревнований по хоккею с шайбой. Лед плавили команда Президента и команда Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония открытия задала праздничное настроение, а уровень мероприятию – глава государства. Первый 23 ноября был «в игре». И это беспроигрышный вариант для тех, кто ценит в хоккее техничность, качество, темперамент и стратегию.

Полина Королева – о горячих эмоциях на ледовой арене.

Доброе спортивное утро. Так сегодня начался день для поклонников хоккея. Лед «Олимпик-Арены» распечатали. 18-й сезон Республиканской хоккейной лиги официально стартовал.

Лукашенко «в игре»! Как прошёл хоккейный матч команд Президента и Гродненской области?-2

Алексей Титовец, игрок команды Президента Беларуси:
Так сложились обстоятельства в этом году, что начали чуть попозже, но очень ждали и очень рады окунуться в ту атмосферу, которую создают люди, которые приходят смотреть хоккей.

Лукашенко «в игре»! Как прошёл хоккейный матч команд Президента и Гродненской области?-4

Атмосфера праздника, энергии, люди веселые, ждут начало хоккейного сезона. И я тоже с удовольствием сюда прихожу каждый раз. Сегодня я здесь одна, но чувствую себя как дома.

Действительно, Беларусь – большая спортивная семья. За межсезонье любители захватывающего и динамичного вида спорта соскучились по накалу страстей. И спорный вопрос, где сегодня было жарче – на арене или трибунах. Учитывая масштабную зрелищную программу – от караоке до танцевального батла.

Лукашенко «в игре»! Как прошёл хоккейный матч команд Президента и Гродненской области?-6

Мне прям очень жарко. Сегодня настоящий праздник, очень много людей, все веселые, позитивные, доброжелательные, вообще супер.

Уже во время раскатки болельщики показали мощность своих легких. А громкие овации, казалось, долетели до крыши «Олимпик-Арены», когда на льду заметили игрока под номером один. Глава государства в игре. 

В первом матче сезона сошлись команда Президента, которой 15 раз за историю чемпионата не было равных…

Лукашенко «в игре»! Как прошёл хоккейный матч команд Президента и Гродненской области?-8

Цель на сезон у нас всегда одна – быть первыми.

И команда Гродненской области. Дружина становилась призером в 2010-м и 2012-м, в прошлом году пополнила спортивную копилку бронзой.

Первая половина стартового периода прошла напряженно: в попытках нападения и усиленной защите ворот. Счет открыла дружина Президента. 

Лукашенко «в игре»! Как прошёл хоккейный матч команд Президента и Гродненской области?-10

Андрей Костицын стал лучшим бомбардиром предыдущего чемпионата, серию удачных бросков продолжает и в этом сезоне. Команда Гродненской области отыграла шайбу в контратаке, но равновесие было недолгим. Андрей Костицын, Денис Курдеко и Николай Лукашенко еще трижды пробили защиту ворот соперника. На перерыв команда Президента уходила с преимуществом.

Во втором периоде дружина Президента продолжила активную атаку. С голевой подачи первую шайбу в этом сезоне забросил Александр Лукашенко. Зрители ликовали, баннеры и растяжки красноречиво поддерживали белорусский хоккей… И не только.

Лукашенко «в игре»! Как прошёл хоккейный матч команд Президента и Гродненской области?-12

Самыми результативными игроками поединка стали: у минчан – Николай Лукашенко (отправив в ворота соперника четыре шайбы) и Сергей Олиев у гродненской дружины. Поединок завершился со счетом 10:3. 

Это первый триумф президентской команды в сезоне, однако и сопротивление хоккеистов из региона было на уровне. Все же бывших профессионалов не бывает. И хоть боролись команды принципиально за победу, смысл Республиканской хоккейной лиги куда более глубокий. 

Далее смотрите в видео.

# Александр Лукашенко # Николай Лукашенко # Хоккей Беларуси

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