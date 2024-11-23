Лукашенко «в игре»! Как прошёл хоккейный матч команд Президента и Гродненской области?

Пример мужества в ледовых баталиях. А также символ созидательного соперничества и здоровой конкуренции. Игра, которая дарит шквал эмоций, азарт, захватывает дух и срывает с трибун разгоряченных болельщиков на «Олимпик-Арены». Адреналин зашкаливал у всех зрителей ледового поединка 18-го сезона республиканских соревнований по хоккею с шайбой. Лед плавили команда Президента и команда Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония открытия задала праздничное настроение, а уровень мероприятию – глава государства. Первый 23 ноября был «в игре». И это беспроигрышный вариант для тех, кто ценит в хоккее техничность, качество, темперамент и стратегию. Полина Королева – о горячих эмоциях на ледовой арене. Доброе спортивное утро. Так сегодня начался день для поклонников хоккея. Лед «Олимпик-Арены» распечатали. 18-й сезон Республиканской хоккейной лиги официально стартовал.

Алексей Титовец, игрок команды Президента Беларуси:

Так сложились обстоятельства в этом году, что начали чуть попозже, но очень ждали и очень рады окунуться в ту атмосферу, которую создают люди, которые приходят смотреть хоккей.

Атмосфера праздника, энергии, люди веселые, ждут начало хоккейного сезона. И я тоже с удовольствием сюда прихожу каждый раз. Сегодня я здесь одна, но чувствую себя как дома. Действительно, Беларусь – большая спортивная семья. За межсезонье любители захватывающего и динамичного вида спорта соскучились по накалу страстей. И спорный вопрос, где сегодня было жарче – на арене или трибунах. Учитывая масштабную зрелищную программу – от караоке до танцевального батла.

Мне прям очень жарко. Сегодня настоящий праздник, очень много людей, все веселые, позитивные, доброжелательные, вообще супер. Уже во время раскатки болельщики показали мощность своих легких. А громкие овации, казалось, долетели до крыши «Олимпик-Арены», когда на льду заметили игрока под номером один. Глава государства в игре. В первом матче сезона сошлись команда Президента, которой 15 раз за историю чемпионата не было равных…

Цель на сезон у нас всегда одна – быть первыми. И команда Гродненской области. Дружина становилась призером в 2010-м и 2012-м, в прошлом году пополнила спортивную копилку бронзой. Первая половина стартового периода прошла напряженно: в попытках нападения и усиленной защите ворот. Счет открыла дружина Президента.

Андрей Костицын стал лучшим бомбардиром предыдущего чемпионата, серию удачных бросков продолжает и в этом сезоне. Команда Гродненской области отыграла шайбу в контратаке, но равновесие было недолгим. Андрей Костицын, Денис Курдеко и Николай Лукашенко еще трижды пробили защиту ворот соперника. На перерыв команда Президента уходила с преимуществом. Во втором периоде дружина Президента продолжила активную атаку. С голевой подачи первую шайбу в этом сезоне забросил Александр Лукашенко. Зрители ликовали, баннеры и растяжки красноречиво поддерживали белорусский хоккей… И не только.