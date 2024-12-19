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«Ты кем будешь? Министром обороны!» Что чувствовал курсант Военной академии, когда так ответил Лукашенко?

19 декабря 2024 16:35
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

«Ты кем будешь? Министром обороны!» Что чувствовал курсант Военной академии, когда так ответил Лукашенко?-2

Ты кем будешь?
– Министром обороны!
– Надо записать, а то я мучаюсь, где взять резерв. Вот!

«Ты кем будешь? Министром обороны!» Что чувствовал курсант Военной академии, когда так ответил Лукашенко?-4

Алена Сырова, политический обозреватель:
Заявить Главнокомандующему в присутствии министра обороны то, что твоя цель – занять этот высокий пост, будучи второкурсником, согласитесь, смело. Это мягко говоря. Добавим к этому военную иерархию и специфику. И вера в то, что вся эта история не заготовка, станет улетучиваться. Но слово офицера все именно так и было. С небольшими поправками.

«У меня конкретно спросили, кем будешь. Я и ответил. Все в тот момент замерли»

«Ты кем будешь? Министром обороны!» Что чувствовал курсант Военной академии, когда так ответил Лукашенко?-6

Алексей Курбатов, офицер Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Знаете, в советских фильмах еще видно, когда орешки за щеки закладывают, вот это все прорабатывают. 
– Серьезно? То есть занятие по риторике, да? 
– Это было мое личное предпочтение, потому что все-таки я люблю чувствовать себя более-менее свободно, общаясь с людьми разных статусов. Причем это было буквально за два дня до моего дня рождения. Это был февраль. Я узнаю то, что приедет глава государства в стены Военной академии. 

Эмоции, конечно, начали переполнять. Очень много было переживаний. Не знаешь, как правильно подвинуться, что сказать, что делать. Был достаточно большой профессорский состав, и также было очень много лиц на высоких руководящих должностях, которые приезжали и давали правильное напутствие. Когда спрашивают первого человека, у меня начинает легкое накипание, какое-то легкое давление. Он что-то отвечает, я слышу смущение того курсанта. Потом подходит ко второму, к третьему. И к этому моменту уже эмоции начинают бить через край. Но во-первых, я человек государственный, то есть военнослужащий. С другой стороны, в семье воспитывали, что мужчина должен держать эмоции при себе. В один момент, сглотнув этот ком волнения.

Подойдя ко мне, представившись, я выразил свои мечтания. Вопрос ко всем был, по какой специальности учишься. А у меня конкретно спросили, кем будешь. Я, соответственно, и ответил. Все в тот момент замерли, ждали реакции. 

«Нельзя загубить то, что здесь задумано». Репортаж о визите Президента Беларуси в Военную академию (подробности).

«Ты кем будешь? Министром обороны!» Что чувствовал курсант Военной академии, когда так ответил Лукашенко?-8

Алексей Курбатов:
Это самое тяжелое – работа и коммуникация с людьми. Я считаю, что это больше всего и давит. И как раз таки в такие моменты нужно, чтобы рядом с человеком находились действительно грамотные люди, люди, которые могут предложить хороший вариант решения, чтобы этот вариант решения был не как с плеча рубить, а имел какую-то перспективу и даже мог вывести на пользу.

Лукашенко: я всем дал шанс, работайте, если хотите и можете! Президент о кадровых назначениях (читайте далее).

Мог пройти на любой факультет, но выбрал Военную академию

«Ты кем будешь? Министром обороны!» Что чувствовал курсант Военной академии, когда так ответил Лукашенко?-10

Алексей Курбатов:
Выбор даже окончания школы у меня был достаточно большой, потому что и по баллам я мог пройти на любой факультет, любое госучреждение образования. Но выбрал я все-таки Военную академию, и люди, друзья, знакомые реагировали достаточно по-разному. Кто-то был рад, особенно люди, у которых в семье у самих есть военные. Или как минимум в поколении, то есть какие-то дедушки, прабабушки застали ту же Афганскую войну. То есть люди с пониманием о том, что действительно Вооруженные Силы и в принципе эти люди нужны государству для защиты ее границ, сохранения суверенитета. У кого-то другие мнения. 

Александр Лукашенко: «Я, как Президент, хотел бы, чтобы наши молодые люди получали образование здесь и работали здесь» (читайте далее).

Алексей Курбатов:
Мы обсуждали ранее, исходя из момента даже практики СВО, с того момента очень много чего начало меняться, в том числе и даже какое-то общение, и коммуникация между подчиненными, офицерами и солдатами.

Стараемся брать не только вооружение и комплексы, но также и практики воспитания, и общение между солдатами, сержантами, офицерами и так далее, чтобы как можно более эффективно выстроить коммуникацию между начальниками и подчиненными. 

Александр Лукашенко выступил перед офицерами на оперативном сборе командного состава Вооруженных Сил Беларуси.

Спасибо Президенту за заботу, которую он проявил для Вооруженных Сил

«Ты кем будешь? Министром обороны!» Что чувствовал курсант Военной академии, когда так ответил Лукашенко?-12

Алексей Курбатов:
Чувствуется какая-то доброта и в то же время огромное спасибо за заботу, которую он проявил для Вооруженных Сил. 

Алена Сырова:
А как вы считаете, вы, пообщавшись с главой государства, в чем-то на него похожи?

Алексей Курбатов:
Достаточно тяжело быть на кого-то похожим. Это лично мое мнение. Если ты к этому не стремишься. Я не хочу быть похожим на кого-то, но стремиться стать человеком лучше или достичь каких-то определенных высот, после чего, возможно, сравнить себя. Или учиться на ошибках или на опыте старшего поколения – это, я считаю, намного лучше, чем быть просто похожим. Поэтому мне тяжело судить в этом плане.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Военная академия Республики Беларусь # Интервью # Алена Сырова # Александр Лукашенко

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