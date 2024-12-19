«Ты кем будешь? Министром обороны!» Что чувствовал курсант Военной академии, когда так ответил Лукашенко?

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

– Ты кем будешь?

– Министром обороны!

– Надо записать, а то я мучаюсь, где взять резерв. Вот!

Алена Сырова, политический обозреватель:

Заявить Главнокомандующему в присутствии министра обороны то, что твоя цель – занять этот высокий пост, будучи второкурсником, согласитесь, смело. Это мягко говоря. Добавим к этому военную иерархию и специфику. И вера в то, что вся эта история не заготовка, станет улетучиваться. Но слово офицера все именно так и было. С небольшими поправками. «У меня конкретно спросили, кем будешь. Я и ответил. Все в тот момент замерли»

Алексей Курбатов, офицер Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Знаете, в советских фильмах еще видно, когда орешки за щеки закладывают, вот это все прорабатывают.

– Серьезно? То есть занятие по риторике, да?

– Это было мое личное предпочтение, потому что все-таки я люблю чувствовать себя более-менее свободно, общаясь с людьми разных статусов. Причем это было буквально за два дня до моего дня рождения. Это был февраль. Я узнаю то, что приедет глава государства в стены Военной академии. Эмоции, конечно, начали переполнять. Очень много было переживаний. Не знаешь, как правильно подвинуться, что сказать, что делать. Был достаточно большой профессорский состав, и также было очень много лиц на высоких руководящих должностях, которые приезжали и давали правильное напутствие. Когда спрашивают первого человека, у меня начинает легкое накипание, какое-то легкое давление. Он что-то отвечает, я слышу смущение того курсанта. Потом подходит ко второму, к третьему. И к этому моменту уже эмоции начинают бить через край. Но во-первых, я человек государственный, то есть военнослужащий. С другой стороны, в семье воспитывали, что мужчина должен держать эмоции при себе. В один момент, сглотнув этот ком волнения. Подойдя ко мне, представившись, я выразил свои мечтания. Вопрос ко всем был, по какой специальности учишься. А у меня конкретно спросили, кем будешь. Я, соответственно, и ответил. Все в тот момент замерли, ждали реакции. «Нельзя загубить то, что здесь задумано». Репортаж о визите Президента Беларуси в Военную академию (подробности).

Алексей Курбатов:

Это самое тяжелое – работа и коммуникация с людьми. Я считаю, что это больше всего и давит. И как раз таки в такие моменты нужно, чтобы рядом с человеком находились действительно грамотные люди, люди, которые могут предложить хороший вариант решения, чтобы этот вариант решения был не как с плеча рубить, а имел какую-то перспективу и даже мог вывести на пользу. Лукашенко: я всем дал шанс, работайте, если хотите и можете! Президент о кадровых назначениях (читайте далее). Мог пройти на любой факультет, но выбрал Военную академию

Алексей Курбатов:

Выбор даже окончания школы у меня был достаточно большой, потому что и по баллам я мог пройти на любой факультет, любое госучреждение образования. Но выбрал я все-таки Военную академию, и люди, друзья, знакомые реагировали достаточно по-разному. Кто-то был рад, особенно люди, у которых в семье у самих есть военные. Или как минимум в поколении, то есть какие-то дедушки, прабабушки застали ту же Афганскую войну. То есть люди с пониманием о том, что действительно Вооруженные Силы и в принципе эти люди нужны государству для защиты ее границ, сохранения суверенитета. У кого-то другие мнения. Александр Лукашенко: «Я, как Президент, хотел бы, чтобы наши молодые люди получали образование здесь и работали здесь» (читайте далее). Алексей Курбатов:

Мы обсуждали ранее, исходя из момента даже практики СВО, с того момента очень много чего начало меняться, в том числе и даже какое-то общение, и коммуникация между подчиненными, офицерами и солдатами. Стараемся брать не только вооружение и комплексы, но также и практики воспитания, и общение между солдатами, сержантами, офицерами и так далее, чтобы как можно более эффективно выстроить коммуникацию между начальниками и подчиненными. Александр Лукашенко выступил перед офицерами на оперативном сборе командного состава Вооруженных Сил Беларуси. Спасибо Президенту за заботу, которую он проявил для Вооруженных Сил