Офицер ВС Беларуси: многие знакомые возвращаются, потому что за границей ты никому не нужен

Алексей Курбатов, офицер Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Не раз разговаривали между собой, между друзьями по поводу своих предпочтений жизненных. Но опять-таки, я считаю, что если человек хочет чего-то в жизни попробовать, даже по поводу того, что за границу постоянно стремятся – пожалуйста, я не навязываю свое мнение, что нужно оставаться и тому подобное. Но все-таки у меня уже большое количество знакомых, которые, побыв за границей, возвращаются, потому что понимают, что здесь тебя примут как родного человека, а там ты особо никому не нужен.