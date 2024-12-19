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Офицер ВС Беларуси: многие знакомые возвращаются, потому что за границей ты никому не нужен

19 декабря 2024 16:27
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли». 

Офицер ВС Беларуси: многие знакомые возвращаются, потому что за границей ты никому не нужен-2

Алексей Курбатов, офицер Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Не раз разговаривали между собой, между друзьями по поводу своих предпочтений жизненных. Но опять-таки, я считаю, что если человек хочет чего-то в жизни попробовать, даже по поводу того, что за границу постоянно стремятся – пожалуйста, я не навязываю свое мнение, что нужно оставаться и тому подобное. Но все-таки у меня уже большое количество знакомых, которые, побыв за границей, возвращаются, потому что понимают, что здесь тебя примут как родного человека, а там ты особо никому не нужен.

# Белорусы за границей # Интервью # Алена Сырова

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