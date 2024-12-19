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«Статусный человек» – белорусский офицер о Лукашенко

19 декабря 2024 16:19
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли». 

«Статусный человек» – белорусский офицер о Лукашенко-2

Алексей Курбатов, офицер Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Отличия есть существенные. Во-первых, очень чувствуется аура человека. Не в рамках чего-то мифического, а именно то, что чувствуется статусный человек, чувствуется, что влиятельный. 

Когда общаешься с ним, постоянно приходится думать. Нет какого-то легкомысленного общения с человеком даже при общении простом. Когда мы сидели уже после проведения экскурсии на брифинге вместе с Главнокомандующим, где-то моментами и подшучивали, где-то какие-то вопросы решали, но при всем при этом чувствуется именно интеллектуальная подача. Все, что мы говорим, все тщательно обдумывается главой государства, тщательно раскладывается по полочкам, собирается в единое, и он выдает определенные решения на основе этого.

Но при всем при этом чувствуется и предрасположенность. Очень сильно предрасполагает к себе человек. Общаться комфортно. Ты не чувствуешь какую-то зажатость, сомнение, стеснение. Может быть, первые минуты, пока не разговоришься, но потом вообще не возникает никаких вопросов.

# Интервью # Алена Сырова

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