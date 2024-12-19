Гражданские в масках пытались на машинах сбивать людей – военный рассказал, каково было во время протестов 2020-го

Алексей Курбатов, офицер Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Эмоционально достаточно было тяжелое время. Мне на самом деле тяжело для понимания, почему люди в один момент, несмотря на то, как они общались раньше… Это мог быть близкий друг, близкий родственник. Я наблюдал очень много разных ситуаций, даже когда родители родного сына выгоняли из дома, потому что он поддерживал политику нашего государства. И я не понимаю, почему люди на фоне этого устраивали такие сильные раздоры. Я не могу найти никакого банального оправдания в этом плане.

То, что проходили где-то мирные митинги, – это совсем другое. Но когда люди начинали закидывать моих товарищей, не раз даже наблюдал картины, когда гражданские лица в масках пытались на машинах сбивать людей. Это было очень тяжелое для нас время, и очень много с того времени утекло воды. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем в жизни не возникало таких ситуаций, когда кровные белорусы, которые росли в одном дворе, начинали делить одеяло напополам.