Зачётная книжка в электронном виде. Как перед экзаменом зовут халяву современные студенты?

О том, какие они – современные студенты, чем живет сегодня молодежь и как влияет на общественную жизнь страны, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Я вспоминаю свое студенчество, у нас был такой ритуал – высунуть зачетку в окно и кричать: «Удача, приди!» Ровно в 12 часов в общежитии были эти крики. Все зазывали удачу, вместо того чтобы учить свой предмет. Мне интересно, сейчас эти ритуалы, традиции остаются?