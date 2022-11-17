Зачётная книжка в электронном виде. Как перед экзаменом зовут халяву современные студенты?
О том, какие они – современные студенты, чем живет сегодня молодежь и как влияет на общественную жизнь страны, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Я вспоминаю свое студенчество, у нас был такой ритуал – высунуть зачетку в окно и кричать: «Удача, приди!» Ровно в 12 часов в общежитии были эти крики. Все зазывали удачу, вместо того чтобы учить свой предмет. Мне интересно, сейчас эти ритуалы, традиции остаются?
Алина Ретькова, председатель студенческого совета БГУ:
Конечно, ритуалы остаются, традиции в том числе. В принципе, зачетная книжка уже в электронном виде в нашем университете, мы пользуемся нашим студенческим билетом. «Заветная халява, приди!» – кричим для того, чтобы на следующее утро попался счастливый билет и мы ответили успешно.
Юлия Самусенко:
Я еще помню, если зачетка упала, нужно обязательно на нее присесть, иначе будут плохие отметки.
Станислав Краско, заместитель председателя студенческого совета БГУ:
У нас электронные, уже так не получится.
Алина Ретькова:
Такой возможности нет.
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