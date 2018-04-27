«Тут нам поскупиться нельзя»: Александр Лукашенко о строительстве моста в Житковичском районе

Новости Беларуси. В дни годовщины чернобыльской трагедии Александр Лукашенко посещает регионы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главу государства интересует то, как живут люди, с какими проблемами они сталкиваются. 27 апреля Президент с рабочей поездкой в Житковичском районе. Здесь еще в декабре из-за аварийного состояния был закрыт мост (подробнее здесь). Жителей берега Припяти не разделили, но вот повседневных проблем точно добавили. Какая альтернатива у них есть сейчас, и когда будет возобновлена постоянная переправа? Президент ознакомился с ходом строительства и отметил, что экономить на новой переправе через Припять нельзя.

Все подробности готова сообщить наша коллега Алена Сырова. Алена Сырова, СТВ:

Добрый вечер, Игорь! К этому моменту глава государства ознакомился с ходом реконструкционных работ по восстановлению моста через Припять в районе Житковичей. Александр Лукашенко осмотрел аварийный мост как с воздуха, так и с земли, оценил организацию переправы людей и грузов по понтонному мосту и на пароме. Жители Житковичского района: «Если нет моста, для нас это катастрофа». Репортаж СТВ Учитывая значимость и стратегическое значение объекта, Александр Лукашенко потребовал завершить все работы по восстановлению до 7 ноября 2018 года и призвал подойти к работам со всей ответственностью, не экономить (подробнее здесь). Так же он поручил проанализировать состояние всех подобных объектов на территории Беларуси, чтобы упредить подобные ситуации. Всего таких мостов в нашей стране насчитывается около 20.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Важность высокая этого моста, значит, мост надо делать хороший. Не в том плане, что прочный: тут нам поскупиться нельзя. Мы пожалеем миллион-другой, и получим то ли узкий, то ли еще что-то. Поэтому надо делать капитальный мост, прочный мост. Первое: мы договариваемся о сроках. Седьмого мы больше не выходим, полностью все должно быть сделано. Что касается второго вопроса, перспективы: как мы договорились, вы исследуете остальные подобные мосты и вносите предложения по очередности их или замены, или реконструкции.

Сразу после Александр Лукашенко отправился на Туровский молочный завод (это крупнейший в регионе производитель сыров). Здесь Президент смог продегустировали продукцию предприятия и оценить ее качество. Предприятие экспортоориентировано – до 77 % продукции поставляют на рынки стран мира. Не ограничиваемся рынками Евразийского экономического союза, продаем вплоть до Сингапура. Президенту рассказали о процессе эффективной переработке молока. Глава государства отметил, что в приоритете должны быть те молочные заводы, которые производят наиболее рентабельную и качественную продукцию.