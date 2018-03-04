Чтобы построить в Житковичах новый мост, понадобится повернуть Припять вспять. Репортаж СТВ с места событий

Новости Беларуси. Одна из резонансных тем последних месяцев – аварийный мост через Припять – на неделе обсуждалась на встрече у Президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Новая переправа, которая соединит, а точнее, воссоединит Житковичи и Туров, должна быть возведена в 2018 году. Такую задачу глава государства поставил перед правительством.

Напоминаем, этот мост был ежедневной и кратчайшей дорогой для десятков жителей Житкович, которые добираются на работу на крупнейшее молочное предприятие Полесья в Турове. Но не только они, конечно. Что бы преодолеть эти пару десятков километров, нужны долгие часы объездного пути.

К концу недели восстановили временную переправу. Что же дальше? На место выехал наш корреспондент Александр Добриян.

Для Марины Ярмош эта неделя началась с вынужденного прогула. К понедельнику Припять замерзла, переправу закрыли. Во вторник на работу пришлось ехать в объезд через Мозырь: 300 километров вместо 30.

Марина Ярмош, и.о. главного инженера крестьянского хозяйства:

Я в понедельник уже не попала на работу. Вечером мы уже через Мозырь ехали.

Из Житковичей в Туров, где сосредоточена львиная доля промышленного и сельхозпроизводства района, ежедневно на работу должны ездить не менее 300 человек. Все пять туровских гостиниц заполнены не по сезону плотно.

Елена Журавская, начальник эколого-просветительского центра Национальный парк «Припятский»:

Снимают жилье в гостиницах. Я знаю, что и в усадьбах живут, и в другой гостинице тоже живут. Кто может, у кого нет семей.

Все без исключения туровские предприятия вот уже почти три месяца несут вынужденные убытки.

Михаил Шруб, руководитель крестьянского хозяйства:

Ущерб, бесспорно, есть. Понимаете, грубо горя доставка груза стоит доллар за километр. Если мы вынуждены ехать в Житковичи за 300 километров, рентабельность превратиться в отрицательную. Мы будем получать убытки. Естественно, долго так мы не протянем.

Галина Рыженкова, жительница Турова:

Перебои с молоком, с хлебом, особенно после обеда, случались. Вынужденная диета – это то, с чем еще можно мириться. Но есть вещи куда более неудобные.

Светлана Сидельник, жительница Турова:

У меня маленькая внучка руку сломала. Вплавь мы шли, чтобы добраться до хирурга.

Ценность моста здесь за эту зиму прочувствовал каждый. Главные герои для местных жителей военные и спасатели, которые вот уже три месяца в круглосуточном режиме поддерживают хрупкий баланс привычной жизни. В Житковичском районе снова налажена переправа через Припять. Репортаж СТВ

Сергей Новик, заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС:

В условиях низких температур, сильного ветра и снегопада проводились работы по восстановлению понтонной переправы. Этот мост длиной 170 метров, что на 30 метров длиннее предыдущего.

К новому мосту, наведенному на два километра выше по течению, можно будет добраться даже в случае паводка. Сообщение между берегами было восстановлено в течение трех суток. В четверг спасатели начали перевозить людей катерами, а к вечеру пятницы заработал и новый понтон.

Местная жительница:

Это как открытие цивилизации для нас. Пока не было этого всего… Мы довольны, что хотя бы сделали временный.

На неделе ситуацию в Житковичком районе взял на личный контроль Президент Беларуси Александр Лукашенко. Александр Лукашенко поручил построить новый мост в Житковичах

Президент намерен посетить этот район весной и проконтролировать вопросы, связанные с нарушенной инфраструктурой лично.

Александр Добриян, СТВ:

Строители уже приступили к демонтажу аварийных конструкций. Однако представить колоссальный объем работ, которые предстоит провести здесь в ближайшие 9 месяцев, просто нереально. Достаточно сказать, что для того заменить треснувший пролет над рекой, принято решение повернуть Припять вспять. То есть реку пересыплют, а воду направят по старому руслу. Именно так строили этот мост в середине 80-х.

Кстати, диалог у Президента, наравне с открытием временной переправы, здесь самая обсуждаемая новость недели.

Михаил Шруб:

Нас уже эти штабы чиновников немного раздражают. Приехали, посидели, поговорили – будут строить железный мост. На следующий день собрались – будут делать деревянный. На следующий день собрались – ну, какой там уже, хрустальный остался? Слушал выступление Президента, поручение. Серьезно приободрило, потому что я думаю, если это будет на контроле Президента, мост постоят.