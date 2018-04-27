«Я хочу посмотреть, как они там организовали переправу и как идёт строительство этого моста». Президент – о мосте через Припять

Новости Беларуси. Строительство нового моста в Житковичском районе должно быть завершено к 7 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее поручение Александр Лукашенко дал накануне, 26 апреля, во время совещания во Дворце Независимости.
Переправа через Припять оказалась в аварийном состоянии в декабре 2017 года. Движение автомобилей и пешеходов здесь полностью остановлено. Рядом организована временная понтонная переправа.
Возведение моста через Припять – один из вопросов рабочей поездки Президента. Накануне глава государства заявил, что отправляется на юг страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу посмотреть, как они там организовали переправу и как идет строительство этого моста. Но предупреждаю, все работы должны быть закончены в этом году. Никаких работ на 2019 год. Привыкли мы так по-белорусски: вот мы мост сделаем в этом году к 7 ноября, а в будущем году – всё остальное. Вы знаете, как получается: перенесли на будущий год и забыли. Поэтому в этом году 7 ноября мост торжественно открываем (или 6-го), а до конца года вся рекультивация, всё должно быть приведено в порядок.
Отметим, по традиции в дни годовщины чернобыльской трагедии Александр Лукашенко находится в регионах, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Там на конкретных примерах глава государства смотрит, как организована жизнь людей, интересуется проблемами на местах. В ходе нынешней рабочей поездки, как отметил Президент, он также оценит ход посевной кампании и то, как выполняются его поручения по дополнительному вовлечению в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель.