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«Я хочу посмотреть, как они там организовали переправу и как идёт строительство этого моста». Президент – о мосте через Припять

27 апреля 2018 06:36
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Новости Беларуси. Строительство нового моста в Житковичском районе должно быть завершено к 7 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее поручение Александр Лукашенко дал накануне, 26 апреля, во время совещания во Дворце Независимости.

«Я хочу посмотреть, как они там организовали переправу и как идёт строительство этого моста». Президент – о мосте через Припять-1

Переправа через Припять оказалась в аварийном состоянии в декабре 2017 года. Движение автомобилей и пешеходов здесь полностью остановлено. Рядом организована временная понтонная переправа.

Возведение моста через Припять – один из вопросов рабочей поездки Президента. Накануне глава государства заявил, что отправляется на юг страны.

«Я хочу посмотреть, как они там организовали переправу и как идёт строительство этого моста». Президент – о мосте через Припять-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу посмотреть, как они там организовали переправу и как идет строительство этого моста. Но предупреждаю, все работы должны быть закончены в этом году. Никаких работ на 2019 год. Привыкли мы так по-белорусски: вот мы мост сделаем в этом году к 7 ноября, а в будущем году – всё остальное. Вы знаете, как получается: перенесли на будущий год и забыли. Поэтому в этом году 7 ноября мост торжественно открываем (или 6-го), а до конца года вся рекультивация, всё должно быть приведено в порядок.

Отметим, по традиции в дни годовщины чернобыльской трагедии Александр Лукашенко находится в регионах, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Там на конкретных примерах глава государства смотрит, как организована жизнь людей, интересуется проблемами на местах. В ходе нынешней рабочей поездки, как отметил Президент, он также оценит ход посевной кампании и то, как выполняются его поручения по дополнительному вовлечению в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель.

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Фотофакт

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