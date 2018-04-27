«Маці цалавала парог». Музей деревень, которые иcчезли после аварии на ЧАЭС, создали в Ельском районе

Тыя, хто быў вымушаны пакінуць свой родны дом пасля аварыі на ЧАЭС, ствараюць музей памяці.
Тыя, хто быў вымушаны пакінуць свой родны дом пасля аварыі на ЧАЭС, ствараюць музей памяці.
Нiна Неўмяржыцкая, ураджэнка вёскі Заяч’е, дакументалiст музея «Галасы пакiнутых вёсак»:
Сёння мы з вамі знаходзімся на зямлі, якая – асаблівая. Знаходзяцца вёскі, якія зніклі пасля Чарнобыльскай аварыі.
Уладзiмiр Субат, журналiст:
Я вас слухаю і хачу спытаць. А тут ёсць Ваша вёска?
Нiна Неўмяржыцкая:
Ёсць.
Уладзiмiр Субат:
Давайце падыйдзем.
Нiна Неўмяржыцкая:
Гэта – ўсё, што засталося на памяць аб маёй вёсцы. Вёска Заяч’е.
Нiна Неўмяржыцкая памятае той красавіцкі дзень 1986 года.
Нiна Неўмяржыцкая:
Маці… Прыбралі вакол селішча, падмялі ўсё…
І яна цалавала парог, і я разумею цяпер тое, што яна рабіла.
Мае родныя…
Уладзiмiр Субат:
Кожны здымачак з Вашай вёскі?
Нiна Неўмяржыцкая:
Мы ніколі ўжо не прыедзем у гэту хату.
У музеі сабраны экспанаты з 50 ельскіх вёсак, якія крануты чарнобыльскай хмарай.
Уладзiмiр Субат:
Мне здаецца, для нашчадкаў вельмі важна прыйсці сюды, убачыць.
Нiна Неўмяржыцкая:
Гэта вельмі важна. Калі мы сустракаемся на могілках на Радуніцу, я кажу пра гэты музей.
І яны ў захапленні. Яны мне фатаграфіі прывозяць.
Настолькі хочуць дапамагчы чымсьці, штоб гэта жыло. Ад радасці, што будзе памяць.
Гіне вёска, прападае,
Зарастае вішняком.
Хтосьці хату забірае,
Што стаяла пад замком.
А душа баліць і плача.
Як ты памяць не крані,
Хоць камусьці будзе дача,
Не загіне ў агні.
Также в программе рассказали про Евгению Данченко, которая более 30 лет прожила одна в выселенной деревне: «Чернобыль – в сердце моём»: авторский репортаж Владимира Суббота
Уладзiмiр Субат:
Не шкадуеце, што не пакінулі хату?
Яўгенiя Данчанка, жыхар вёскі Дуброўнае:
Не. Не хочу я. Дажываю да апошняга дня, ведаю, што ўжо мне дрэнна-дрэнна, думаю, вось туды мне ўжо трэба. Але нікуды не хочу ўжо.