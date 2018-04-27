Прямой эфир

«Маці цалавала парог». Музей деревень, которые иcчезли после аварии на ЧАЭС, создали в Ельском районе

27 апреля 2018 16:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Тыя, хто быў вымушаны  пакінуць свой родны дом пасля аварыі на ЧАЭС, ствараюць музей памяці. 

«Маці цалавала парог». Музей деревень, которые иcчезли после аварии на ЧАЭС, создали в Ельском районе -1

Нiна Неўмяржыцкая, ураджэнка вёскі Заяч’е, дакументалiст музея «Галасы пакiнутых вёсак»:
Сёння мы з вамі знаходзімся на зямлі, якая – асаблівая. Знаходзяцца вёскі, якія зніклі пасля Чарнобыльскай аварыі.

Уладзiмiр Субат, журналiст:
Я вас слухаю і хачу спытаць. А тут ёсць Ваша вёска?

«Маці цалавала парог». Музей деревень, которые иcчезли после аварии на ЧАЭС, создали в Ельском районе -4

Нiна Неўмяржыцкая:
Ёсць.

Уладзiмiр Субат:
Давайце падыйдзем.

Нiна Неўмяржыцкая:
Гэта – ўсё, што засталося на памяць аб маёй вёсцы. Вёска Заяч’е.

«Маці цалавала парог». Музей деревень, которые иcчезли после аварии на ЧАЭС, создали в Ельском районе -7

Нiна Неўмяржыцкая памятае той красавіцкі дзень 1986 года.

Нiна Неўмяржыцкая:
Маці… Прыбралі вакол селішча, падмялі ўсё…

І яна цалавала парог, і я разумею цяпер тое, што яна рабіла.

Мае родныя…

Уладзiмiр Субат:
Кожны здымачак з Вашай вёскі?

«Маці цалавала парог». Музей деревень, которые иcчезли после аварии на ЧАЭС, создали в Ельском районе -10

«Маці цалавала парог». Музей деревень, которые иcчезли после аварии на ЧАЭС, создали в Ельском районе -12

Нiна Неўмяржыцкая:
Мы ніколі ўжо не прыедзем у гэту хату.

У музеі сабраны экспанаты з 50 ельскіх вёсак, якія крануты чарнобыльскай хмарай.

Уладзiмiр Субат:
Мне здаецца, для нашчадкаў вельмі важна прыйсці сюды, убачыць.

«Маці цалавала парог». Музей деревень, которые иcчезли после аварии на ЧАЭС, создали в Ельском районе -15

Нiна Неўмяржыцкая:
Гэта вельмі важна. Калі мы сустракаемся на могілках на Радуніцу, я кажу пра гэты музей.

І яны ў захапленні. Яны мне фатаграфіі прывозяць.

«Маці цалавала парог». Музей деревень, которые иcчезли после аварии на ЧАЭС, создали в Ельском районе -18

Настолькі хочуць дапамагчы чымсьці, штоб гэта жыло.  Ад радасці, што будзе памяць.

Гіне вёска, прападае,

Зарастае вішняком.

Хтосьці хату забірае,

Што стаяла пад замком.

А душа баліць і плача.

Як ты памяць не крані,

Хоць камусьці будзе дача,

Не загіне ў агні.

«Маці цалавала парог». Музей деревень, которые иcчезли после аварии на ЧАЭС, создали в Ельском районе -21

Также в программе рассказали про Евгению Данченко, которая более 30 лет прожила одна в выселенной деревне: «Чернобыль – в сердце моём»: авторский репортаж Владимира Суббота

«Маці цалавала парог». Музей деревень, которые иcчезли после аварии на ЧАЭС, создали в Ельском районе -24

Уладзiмiр Субат:
Не шкадуеце, што не пакінулі хату?

Яўгенiя Данчанка, жыхар вёскі Дуброўнае:
Не. Не хочу я. Дажываю да апошняга дня, ведаю, што ўжо мне дрэнна-дрэнна, думаю, вось туды мне ўжо трэба. Але нікуды не хочу ўжо.

«Маці цалавала парог». Музей деревень, которые иcчезли после аварии на ЧАЭС, создали в Ельском районе -27

# общество # Авторский репортаж Владимира Суббота # Нина Невмержицкая

Другие новости рубрики

Все новости
Федерация профсоюзов создаст портал для поиска работы
27 апреля 2018 16:35

Федерация профсоюзов создаст портал для поиска работы

МАРТ установило тариф на зарядку электромобилей
27 апреля 2018 16:34

МАРТ установило тариф на зарядку электромобилей

Где с 1 по 15 мая в Минске ветеранов ВОВ ожидают скидки до 100%?
27 апреля 2018 16:33

Где с 1 по 15 мая в Минске ветеранов ВОВ ожидают скидки до 100%?