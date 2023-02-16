ГПК Беларуси: Литва пытается снять с себя ответственность за обеспечение бесперебойной работы пунктов пропуска

Дружественным безвизом литовцам теперь будет воспользоваться не так просто. Виной тому все тот же отказ Службы охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литвы от обеспечения бесперебойного потока транспорта через границу с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там даже не удосужились назвать причины такого решения. Начиная с осени 2019-го между странами действовали договоренности, которые в последнее время нарушались постоянно. Литовская сторона преднамеренно тормозила на международных транспортных каналах. Пункты пропуска работали с перебоями. Количество оформленных и фур, и легковушек постоянно не дотягивало до нормативного. После закрытия Польшей пункта пропуска «Бобровники» именно на литовское направление рассчитывали грузоперевозчики, но Вильнюс дал понять, что может заниматься самоуправством, и узаконил непредсказуемые по длине очереди на границе.

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси:

Это недружественный и неконструктивный шаг со стороны Литвы. Такое решение может негативно сказаться на ситуации с ритмичностью пересечения границы физическими лицами и транспортными средствами. По сути, сопредельная сторона пытается снять с себя ответственность в части обеспечения бесперебойной работы пунктов пропуска.