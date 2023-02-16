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Литва прекратила работу с Беларусью по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу

16 февраля 2023 06:56
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Железный занавес становится все более популярным аргументом европейской политики. Здесь продолжается эпопея с закрытием рубежей. Вслед за Варшавой этим вирусом заразился Вильнюс, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва прекратила работу с Беларусью по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу-1

Сегодня, 16 февраля, стало известно, что Литва прекращает взаимодействие с Беларусью по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу и увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска. Это решение Вильнюсом принято в одностороннем порядке. Его причины не называются.

Напомним, с этого дня Литва закрывает железнодорожное сообщение с Беларусью через пограничный переход «Стасилай» (с нашей стороны это «Бенякони»).

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# Государственная граница Беларуси

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