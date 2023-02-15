Литва закроет железнодорожный пункт пропуска на границе с Беларусью

На западном направлении без перемен – очередной недружественный шаг с попыткой изоляции Беларуси. 16 февраля Литва перестанет принимать грузовые поезда через пункт пропуска «Стасилай» (с нашей стороны это «Бенякони»), рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В литовской таможенной службе сообщили: данное решение вызвано «повышенной угрозой национальной безопасности», а более звучных пояснений пока так и не последовало. Ранее стало известно, что Вильнюс намерен обустроить закрываемый пункт пропуска на границе с Беларусью стационарной системой рентгеновского контроля.
АО «Литовские железные дороги» в соответствии с решением государственных органов Литвы в рамках нормативных документов Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества вводит конвенционное запрещение на железнодорожные перевозки с 16 февраля 2023 г. до отмены всех грузов, а также порожних вагонов всех форм собственности со всех станций СНГ, Балтии, Грузии назначением на все станции Литовских железных дорог в адрес всех грузополучателей, а также следующих транзитом по территории Литвы через ж/д пограничный переход «Беняконе – Стасилос».
Данная информация доведена до сведения экспедиторов и белорусских экспортеров. Указанное решение не повлияет на технологическую работу БЖД по передаче вагонов на белорусско-литовской границе за счет перенаправления вагонопотоков через ж/д погранпереход «Гудогай – Кяна».
Отметим, что за январь текущего года в среднем за сутки через «Стасилос – Беняконе» проходило 1-2 поезда, в то время как через «Гудогай – Кяна» порядка 6-7 поездов при установленном нормативном размере движения 12 поездов в каждом направлении.
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