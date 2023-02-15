Литва закроет железнодорожный пункт пропуска на границе с Беларусью

На западном направлении без перемен – очередной недружественный шаг с попыткой изоляции Беларуси. 16 февраля Литва перестанет принимать грузовые поезда через пункт пропуска «Стасилай» (с нашей стороны это «Бенякони»), рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В литовской таможенной службе сообщили: данное решение вызвано «повышенной угрозой национальной безопасности», а более звучных пояснений пока так и не последовало. Ранее стало известно, что Вильнюс намерен обустроить закрываемый пункт пропуска на границе с Беларусью стационарной системой рентгеновского контроля.