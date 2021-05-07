Тут хранится капсула с землёй, которую собрали на аэродроме Баграм. В Мачулищанской школе обновили музей Боевой Славы

Новости Беларуси. Ко Дню Победы в Мачулищанской школе открылся обновленный музей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Он посвящен событиям Великой Отечественной. Создан в 1984 году, а потому стенды и мебель требовали замены. В музее представлено более 30 экспонатов разных лет – это каски, элементы амуниции и оружия. Многие экспонаты передали родители учащихся и местные жители. Отдельная часть экспозиции посвящена воинам-интернационалистам. Один из выпускников школы погиб в Афганистане.

Анна Супраненок, заведующая музеем Мачулищанской средней школы:

Володя Михалев добровольно пошел на войну в Афганистан. Мама передала его вещи, они хранятся у нас в музее. Также в этой витрине находится капсула с землей с аэродрома Баграм – аэродрома в Афганистане.

Ольга Малеева, ученица Мачулищанской средней школы:

Гордостью нашего музея Боевой Славы является подлинная газета, датированная 10 мая 1945 года. К нам она попала очень интересным образом: нам ее принес мальчишка-озорник, который помогал бабушке разбирать старый диван. И вот внутри дивана они находят стопку газет. Он начинает их рассматривать. И каково было его удивление, когда он нашел газету победную.

Также накануне Дня Победы в школе провели научную конференцию. Представлено было восемь работ. Свои проекты школьники посвятили истории сожженных деревень, партизанским отрядам и известным героям войны.