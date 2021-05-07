Тут хранится капсула с землёй, которую собрали на аэродроме Баграм. В Мачулищанской школе обновили музей Боевой Славы

Новости Беларуси. Ко Дню Победы в Мачулищанской школе открылся обновленный музей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Ко Дню Победы в Мачулищанской школе открылся обновленный музей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Он посвящен событиям Великой Отечественной. Создан в 1984 году, а потому стенды и мебель требовали замены. В музее представлено более 30 экспонатов разных лет – это каски, элементы амуниции и оружия. Многие экспонаты передали родители учащихся и местные жители. Отдельная часть экспозиции посвящена воинам-интернационалистам. Один из выпускников школы погиб в Афганистане.
Анна Супраненок, заведующая музеем Мачулищанской средней школы:
Володя Михалев добровольно пошел на войну в Афганистан. Мама передала его вещи, они хранятся у нас в музее. Также в этой витрине находится капсула с землей с аэродрома Баграм – аэродрома в Афганистане.
Ольга Малеева, ученица Мачулищанской средней школы:
Гордостью нашего музея Боевой Славы является подлинная газета, датированная 10 мая 1945 года. К нам она попала очень интересным образом: нам ее принес мальчишка-озорник, который помогал бабушке разбирать старый диван. И вот внутри дивана они находят стопку газет. Он начинает их рассматривать. И каково было его удивление, когда он нашел газету победную.
Также накануне Дня Победы в школе провели научную конференцию. Представлено было восемь работ. Свои проекты школьники посвятили истории сожженных деревень, партизанским отрядам и известным героям войны.
Виктория Шайкина, ученица Мачулищанской средней школы:
Мы участвуем в конференции с моей одноклассницей, у нас исследовательская работа под названием «Партизаны, партизаны, белорусские сыны». Мы рассказываем про Александровское подполье, которое находилось на территории нашего поселка. Всегда интересно знать историю своих соотечественников, и мы действительно можем гордиться ими.
Сейчас учащиеся военно-патриотического класса готовятся к праздничным мероприятиям. В программе – прохождение парадной «коробки» и плац-концерт.
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